Ethereum Prognose: Warum der Juli-Monatsschluss über $1.900 jetzt alles entscheidet

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Ethereum handelt am 23. Juli bei 1.924 Dollar und hat seit dem Juni-Tief bei 1.450 Dollar über 30 Prozent zugelegt. Das Glamsterdam-Upgrade wurde auf das dritte Quartal verschoben, und die Analysten-Prognosen reichen von 3.175 bis 7.500 Dollar zum Jahresende. Charles Schwab hat den direkten ETH-Handel für Millionen Privatkunden geöffnet, und institutionelle ETF-Zuflüsse laufen seit sieben aufeinanderfolgenden Tagen. Doch selbst im besten Fall liefert ein 4x auf einem 233-Milliarden-Dollar-Token begrenzte Ergebnisse für einzelne Portfolios. Dieser Artikel zeigt, was die Daten für den ETH-Kurs bedeuten und wo die Mathematik andere Ergebnisse produziert.

Ethereum Prognose: Glamsterdam verschoben, ETF-Zuflüsse laufen und Standard Chartered hält an 7.500 Dollar fest

Ethereum handelt am 23. Juli bei 1.924 Dollar, rund 61 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar, wie Fortune berichtet. Seit dem Juni-Tief bei 1.450 Dollar hat ETH über 30 Prozent zugelegt. Der Fear and Greed Index ist von 15 auf 40 gestiegen, und Bitcoin-ETF-Zuflüsse haben in sieben Tagen 981 Millionen Dollar angezogen, was dem gesamten Kryptomarkt Rückenwind gibt.

Die Ethereum Foundation hat das Glamsterdam-Upgrade auf Q3 2026 verschoben, wie CoinMarketCap bestätigt. Das Gas-Limit soll von 60 auf 200 Millionen steigen und die Layer-1-Kapazität verdreifachen. Standard Chartered hält an der Kursprognose von 7.500 Dollar fest, Citi setzt dagegen 3.175 Dollar, und Charles Schwab hat den direkten ETH-Handel für Privatanleger geöffnet.

Trotz dieser Stärke bleibt die Realität klar: ein Anstieg auf 7.500 Dollar wäre ein 4x auf einem 233-Milliarden-Dollar-Token. Dieselben 10.000 Dollar produzieren in einem Frühphasenprojekt auf Ethereum andere Ergebnisse als im Basiswert selbst. Genau diese Mathematik treibt erfahrene Anleger dazu, innerhalb des Ökosystems nach Projekten zu suchen, bei denen der Einstieg noch vor der breiten Masse möglich ist.

Pepeto zieht Aufmerksamkeit auf Dogecoin-Niveau mit funktionierenden Produkten im Hintergrund

Die Kursentwicklung von Ethereum zeigt den Weg für das gesamte Netzwerk, und jeder Token auf Ethereum profitiert, wenn der Basiswert steigt. Genau in dieser Phase treten Projekte in den Vordergrund, die noch am Anfang stehen und das volle Multiplikatorpotenzial mitbringen.

Die Kursziele in Richtung 7.500 Dollar heben jeden Token im Netzwerk an, und genau deshalb fließt Kapital in Pepeto in einem Tempo, das mit jeder Runde zunimmt. Der Presale hat gerade 10,38 Millionen Dollar überschritten, und Wallets kommen Runde für Runde zurück.

Dieses Muster erinnert an die Phase vor dem 10.000-Prozent-Anstieg von Dogecoin, als DOGE unter einem Cent gehandelt wurde und eine kleine Gruppe leise kaufte. Als der Markt drehte, wurden diese Positionen Teil der Krypto-Geschichte, und erfahrene Beobachter sehen eine ähnliche Abfolge bei Pepeto. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Presale bewegt, übertrifft nach Angaben der Projektseite sogar die frühen Tage von Dogecoin.

Pepeto trägt dabei einen Vorteil, den DOGE nie besaß. Dogecoin erreichte eine Marktkapitalisierung von 85 Milliarden Dollar ohne ein einziges funktionierendes Produkt, und als die Euphorie nachließ, fiel der Token um 87 Prozent. Pepeto bringt dieselbe Community-Reichweite mit, stützt diese aber auf eine funktionsfähige DeFi-Börse, bei der jeder Handel Kaufdruck in den Token erzeugt. Eine Cross-Chain-Brücke verbindet mehrere Blockchains und erweitert die Reichweite des Projekts über ein einzelnes Netzwerk hinaus.

Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, was Anlegern ein überprüftes Sicherheitsfundament bietet. Diese Kombination aus Community, funktionierenden Werkzeugen und geprüfter Sicherheit unterscheidet Pepeto von den meisten Meme-Coins am Markt. Die Frage, die erfahrene Anleger sich jetzt stellen, ist nicht ob dieses Projekt Aufmerksamkeit verdient, sondern wie hoch der Multiplikator zwischen dem heutigen Presale-Preis und der ersten Börsenlistung ausfallen kann. Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website, und jede Runde bringt den Ausverkauf näher.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Markt auf dem Weg zur Erholung, und jedes Projekt auf Ethereum steigt mit. Wer bei Dogecoin unter einem Cent einstieg, verwandelte 1.000 Dollar in über 100.000 Dollar, und Pepeto zeigt heute dieselbe Ausgangslage bei einem Bruchteil des Preises. Große ETH-Wallets laden den Presale auf, weil sie dieses Muster aus der Frühphase von DOGE wiedererkennen. Der Presale ist aktiv, doch bei der aktuellen Nachfrage kann sich dieses Fenster jederzeit schließen. Sobald die Börsenlistung erfolgt, gehört der heutige Einstiegspreis der Vergangenheit an.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Ethereum Prognose für 2026?

Standard Chartered sieht ETH bei 7.500 Dollar zum Jahresende, Citi bei 3.175 Dollar. ETH handelt am 23. Juli bei 1.924 Dollar, über 30 Prozent höher als das Juni-Tief.

Warum kaufen große ETH-Wallets Pepeto vor der Börsenlistung?

Der Presale-Preis bietet den höchsten Multiplikatorraum im Ethereum-Ökosystem, und erfahrene Wallets erkennen dasselbe Muster, das Dogecoin und Pepe vor dem Durchbruch zeigten. Weitere Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.