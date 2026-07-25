Krypto News: Dogecoin-ETFs melden null Zuflüsse - während der Markt auf Extremangst fällt

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Zwei Wochen lang haben beide Dogecoin-ETFs keinen einzigen Dollar an frischem Kapital angezogen, und der Fear and Greed Index steht bei 25. DOGE handelt am 23. Juli bei 0,0723 Dollar, rund 90 Prozent unter seinem Allzeithoch. Verkaufsdruck dominiert seit Wochen, und jeder Erholungsversuch scheitert an übergeordneten Widerständen. Das einzige positive Signal kommt von DOGE Pay, seit Juni bei mehr als 6.000 Händlern live. Die Marktkapitalisierung liegt bei 11,2 Milliarden Dollar, und allein für eine Verdopplung bräuchte DOGE frisches Kapital in gleicher Höhe. Analysten nennen den Juli einen Richtungsmonat, weil der Kurs genau auf einem kritischen Support sitzt. Diese Krypto News erzählen eine Geschichte aus zwei Hälften, nämlich reale Adoption auf der einen Seite und versiegendes institutionelles Geld auf der anderen. Die Marktkapital-Mathematik erklärt, warum erfahrene Adressen gleichzeitig nach Frühphasen-Projekten Ausschau halten.

Krypto News: Dogecoin kämpft bei 0,072 Dollar, während die ETF-Nachfrage versiegt

Dogecoin verzeichnet am 23. Juli 2026 einen Rückgang von 1,2 Prozent auf 0,0723 Dollar laut CoinGabbar, bei einer Tagesspanne zwischen 0,07207 und 0,07345 Dollar. Beide ETF-Produkte, der REX-Osprey DOGE ETF und der 21Shares Dogecoin ETF unter TDOG, melden zum zweiten Mal null Nettomittelzuflüsse. Das verwaltete Vermögen beider Produkte beträgt zusammen rund 20 Millionen Dollar.

Das 24-Stunden-Volumen liegt bei 479,7 Millionen Dollar laut CoinMarketCap, womit DOGE die Meme-Coin-Kategorie nach Volumen anführt. Der Fear and Greed Index signalisiert bei 25 extreme Angst im gesamten Markt. DOGE Pay ist seit dem 9. Juni über 6.000 Händler verfügbar, das vollständige Rollout folgt im dritten Quartal. House of Doge handelt seit dem 1. Juli auf der Nasdaq unter dem Ticker HODO und verbindet die Meme-Welt erstmals mit traditionellen Kapitalmärkten. Analysten prognostizieren für Juli einen Durchschnittskurs von 0,0771 Dollar laut Changelly, mit einem bullischen Ziel bei 0,0811 Dollar und einem bärischen bei 0,0730 Dollar.

Der wichtigste Support liegt bei 0,0711 Dollar laut Gann-Square-Analyse. Auf dem Monatschart zeigt sich eine versteckte bullische Divergenz, doch der Kurs reagiert bisher nicht darauf. DOGE braucht 11 Milliarden Dollar frisches Kapital für eine Verdopplung, und die Futures-Open-Interest sind im Juni um 740 Millionen Dollar gefallen, was die bärische Stimmung bestätigt. Genau diese Zahlen erklären, warum erfahrene Investoren nach Projekten suchen, die sich noch vor dem Listing befinden, an einem Punkt, an dem die Einstiegsstruktur eine völlig andere Geschichte erzählt.

Pepeto liefert die Renditestruktur, die Dogecoin bei 11 Milliarden Dollar nicht mehr bieten kann

Die Renditestruktur, die Dogecoin seinen frühen Unterstützern 2020 bot, existiert bei 11 Milliarden Dollar nicht mehr. Erfahrene Adressen suchen deshalb nach Einstiegen, bei denen die Mathematik noch funktioniert.

In Krypto-Kreisen verdichten sich die Gerüchte, dass Pepeto der nächste Name ist, der sich so neu bepreisen könnte, wie Dogecoin 2020. Das bevorstehende Listing liefert etwas, das DOGE nie konnte, nämlich echte Börseninfrastruktur unter der Energie einer Meme-Community. Das Renditeprofil, das DOGE frühen Käufern bescherte, findet sich jetzt im Pepeto-Presale wieder, und das Team verschärft den Vergleich durch reale Produkte.

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und jedes Signal formt ein Muster, das der Markt nur bei Dogecoin und Shiba Inu vor deren Anstiegen gesehen hat. Pepeto gilt als erste Kryptowährung, die Meme-Anziehungskraft mit DeFi-Technologie verbindet. Der ursprüngliche Pepe-Coin-Gründer leitet das Projekt, und ein ehemaliger Binance-Manager hat die Cross-Chain-Börse aufgebaut.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und alle Verträge verifiziert, bevor der Presale startete. Das neueste Sicherheitsupdate integriert KI-Risikoprüfungen direkt in die Handelsschicht. Der Presale liegt bei 0,000000188 Dollar, und wer zu diesem Preis einsteigt, positioniert sich dort, wo DOGE-Frühkäufer 2020 standen, bevor sich deren Einsätze vertausendfachten. Große Wallets handeln bereits mit einer Überzeugung, die der Markt zuletzt vor dem Dogecoin-Anstieg gesehen hat.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Dogecoin, der trotz DOGE Pay und ETF-Zulassung bei 0,072 Dollar feststeckt. Pepeto erfüllt die Bedingungen, die der nächste Zyklus belohnen dürfte. Wer heute im Presale kauft, sichert sich einen Einstiegspreis, den es nach dem Listing nicht mehr geben wird. Die Runden füllen sich mit einer Geschwindigkeit, die darauf hindeutet, dass dieses Zeitfenster bald schließt. Wer den Einstieg prüfen möchte, findet auf der offiziellen Pepeto-Website den aktuellen Stand.

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Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Dogecoin-Kurs im Juli 2026?

DOGE handelt bei 0,0723 Dollar, 90 Prozent unter seinem Allzeithoch. Beide ETFs melden null Zuflüsse, und Analysten erwarten für Juli einen Durchschnitt von 0,0771 Dollar.

Warum beobachten Anleger Pepeto?

Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, SolidProof hat den Code geprüft, und die DeFi-Börse ist funktionsfähig. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.