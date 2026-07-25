Ethereum Krypto News: SEC löschte Gensler-Nachrichten und zahlt jetzt 150.000 Dollar - was das bedeutet

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Die SEC hat diese Woche einen Vergleich mit Coinbase geschlossen und zahlt 150.000 Dollar für verlorene Nachrichten des ehemaligen Vorsitzenden Gary Gensler. Der Fall betrifft Ethereum direkt, weil die Behörde Dokumente über den Proof-of-Stake-Übergang zurückhielt. ETH notiert bei rund 1.900 Dollar, mehr als 60 Prozent unter dem Allzeithoch von knapp 5.000 Dollar im August 2025. Die Marktkapitalisierung liegt bei 233 Milliarden Dollar, und das Netzwerk bleibt trotz der Kursschwäche die zweitstärkste Kraft im Kryptomarkt. Gleichzeitig fließt institutionelles Geld zurück in Spot-ETFs, die zwischen dem 14. und 21. Juli Zuflüsse von 196,4 Millionen Dollar verzeichneten und damit eine acht Wochen lange Serie von Abflüssen beendeten. BlackRocks ETHA führte die Zuflüsse mit über 100 Millionen Dollar in diesem Zeitraum an. Was steckt hinter den gelöschten Nachrichten, und warum schauen Anleger jetzt auf einen Presale, der über 10 Millionen Dollar eingesammelt hat?

Ethereum Krypto News: SEC beendet FOIA-Klage und zahlt 150.000 Dollar an Coinbase

Die US-Börsenaufsicht hat am 22. Juli 2026 einen Vergleich mit Coinbase über eine Klage nach dem Freedom of Information Act geschlossen. Die Behörde zahlt 150.000 Dollar an Prozesskosten und gibt verbliebene Dokumente heraus. Die Klage hatte History Associates im Juni 2024 eingereicht, nachdem die SEC drei Informationsanfragen nicht beantwortet hatte. Die angeforderten Unterlagen betrafen die interne Bewertung des Proof-of-Stake-Übergangs und zwei abgeschlossene Durchsetzungsverfahren im Kryptobereich. Die freigegebene Dokumentation könnte neue Einblicke in die Position der Behörde zum Ethereum-Netzwerk liefern.

Laut CoinDesk stellte das Büro des Generalinspektors im September 2025 fest, dass Textnachrichten von Genslers Diensttelefon zwischen Oktober 2022 und September 2023 durch einen automatischen Löschvorgang verloren gegangen waren. Die SEC räumte ein, dass rund 50 Geräte hoher Beamter nicht regelmäßig gesichert worden waren. Coinbase-CEO Brian Armstrong nannte die Einigung einen großen und wichtigen Gewinn für die Kryptoindustrie und forderte auf sozialen Medien mehr Rechenschaft von Regulierungsbehörden. Der Vergleich ist einer der größten FOIA-Vergleiche in der Geschichte der SEC und setzt ein Signal für künftige Krypto-Regulierungsfälle.

Laut Yahoo Finance veröffentlichte Rechtsvorstand Paul Grewal einen Meinungsartikel im Wall Street Journal, in dem er bestätigte, dass die SEC ihre Aufbewahrungsrichtlinien ändern wird. Zusammen mit einem früheren FDIC-Vergleich über 188.440 Dollar belaufen sich die Kosten für die Behörden auf 338.440 Dollar. Die freigegebenen FDIC-Dokumente enthielten 25 Pause-Briefe, die Banken anwiesen, Krypto-Aktivitäten einzuschränken. Der Ethereum-Kurs reagierte verhalten, doch Analysten bewerten den Vergleich als positiv, weil regulatorische Klarheit wächst. Zwischen dem 14. und 21. Juli flossen 196,4 Millionen Dollar in Ethereum-Spot-ETFs, wobei BlackRocks ETHA den größten Anteil anzog. Investoren richten den Blick auf Projekte, die auf dem Netzwerk aufbauen und von der wachsenden institutionellen Akzeptanz profitieren.

Pepeto positioniert sich als Ethereums neuer Herausforderer im Meme-Coin-Markt

Wenn eine Behörde 150.000 Dollar zahlt, weil sie ihre eigenen Akten über ein Netzwerk vernichtet hat, sagt das etwas über den Wert dessen, was dort gebaut wird. Pepeto ist eines der Projekte, die genau jetzt entstehen, ein ERC-20-Token mit fertiger Technik und wachsender Community, das den Presale-Markt mit über 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital dominiert.

Meme-Coins haben mehr Menschen in den Kryptomarkt gebracht als jedes Whitepaper, und jeder Zyklus bringt neue Gewinner hervor. Pepeto betritt dieses Feld nicht als Witz auf einer Trendwelle, sondern als Meme-Identität mit fertiger Infrastruktur. Der gesamte Code wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde. Die Plattform dient dem gesamten Meme-Coin-Markt auf Ethereum: gebührenfreier Tausch, eine Brücke zwischen drei Chains und ein KI-Scanner, der jeden Token prüft, bevor er live geht.

Im Kern steht der PEPETO-Token, der jeden Bereich der Plattform antreibt. Je mehr Volumen über die Börse läuft, desto stärker wird die Nachfrage nach dem Token selbst. Die Community wächst jeden Tag über Telegram, X und weitere Kanäle, und die wahrscheinliche Begrenzung auf 5.000 Dollar pro Teilnehmer hält die Tür für neue Käufer offen, bevor sie sich schließt. SHIB und PEPE erreichten Bewertungen in Milliardenhöhe ohne ein einziges dieser Werkzeuge. Pepeto startet mit allen, und wer zu spät kommt, zahlt den Listing-Preis.

Fazit

Ein Coin, der bereits Hunderte Milliarden wert ist, muss ganze Industrien überwachsen, bevor er sich verdoppelt. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, jede Phase füllt sich schneller als die letzte, und der Presale-Preis liegt weit unter dem erwarteten Listing-Preis. Wer nach dem Börsengang einsteigt, zahlt mehr für dasselbe Projekt. Über 40.000 Wallets sind bereits positioniert, und die Geschwindigkeit steigt mit jedem Tag. Die offizielle Pepeto-Website ist noch geöffnet, aber dieses Fenster schließt sich, und die nächste Presale-Phase wird teurer sein als die aktuelle.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen