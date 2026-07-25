Drei Kontinente, ein Ziel: ZenaTech baut sein Drohnengeschäft aus

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ZenaTech hat mehrere Angebote zur Übernahme von Unternehmen aus den Bereichen Landvermessung und Geodaten-Dienstleistungen unterzeichnet. Die Zielunternehmen sind in den USA, Kanada und Australien aktiv. Nach Abschluss der geplanten Transaktionen sollen sie innerhalb der ersten zwölf Monate gemeinsam rund 40 Mio. CAD zum Umsatz beitragen.

Mit den potenziellen Übernahmen will ZenaTech seine internationale Präsenz im Bereich Drone-as-a-Service, kurz DaaS, weiter ausbauen. Gleichzeitig adressiert das Unternehmen einen Markt für Drohnendienstleistungen, der nach den in der Pressemitteilung genannten Prognosen jährlich um mehr als 25% wachsen soll.

ZenaTech ist an der Nasdaq, der Frankfurter Wertpapierbörse und der mexikanischen Börse BMV notiert. Das Technologieunternehmen entwickelt unter anderem KI-gestützte Drohnenlösungen, DaaS-Angebote, Enterprise-SaaS sowie Anwendungen im Bereich Quantencomputing.

Die erwarteten Umsätze von rund 40 Mio. CAD beruhen auf ungeprüften Finanzinformationen der Zielunternehmen und auf Schätzungen der Geschäftsleitung. Eine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer ist bislang nicht erfolgt.

Mehr Umsatz, Reichweite und Geodaten-Kompetenz

Für ZenaTech markieren die unterzeichneten Angebote einen wichtigen Schritt beim Aufbau eines international aufgestellten DaaS-Geschäfts. Neben dem möglichen Umsatzbeitrag könnten die Transaktionen vor allem die Kundenbasis, die geografische Reichweite und die Kompetenz bei Geodaten erweitern.

Nach Einschätzung des Managements schaffen die potenziellen Übernahmen eine skalierbare Plattform. Über diese sollen KI-gestützte Lösungen für autonome Drohnen in bestehende Arbeitsabläufe integriert werden.

ZenaTech will auf diesem Weg wiederkehrende Erlöse schneller ausbauen und zugleich seine Wettbewerbsposition stärken. Die Übernahmen sollen dabei nicht nur zusätzliche Umsätze bringen. Sie könnten dem Unternehmen auch einen breiteren Zugang zu Kunden und Märkten in drei wichtigen Regionen verschaffen.

Das Management verweist zudem auf das Umsatzwachstum von 640% im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Darauf aufbauend sieht ZenaTech die eigene Strategie als Grundlage für nachhaltiges langfristiges Wachstum. Rückenwind liefert aus Unternehmenssicht die zunehmende Nutzung drohnengestützter Dienstleistungen durch Unternehmen und staatliche Stellen.

Übernahmen als Basis für wiederkehrende DaaS-Erlöse

Die geplanten Transaktionen folgen einem klaren Muster. ZenaTech will etablierte Unternehmen aus traditionellen und technisch bislang weniger stark automatisierten Branchen übernehmen.

Dazu zählen Betriebe aus der Landvermessung, der Inspektion von Infrastruktur und Anlagen für erneuerbare Energien sowie der Hochdruckreinigung. Die Strategie richtet sich dabei sowohl auf den US-Markt als auch auf internationale Zielregionen.

Die bestehenden manuellen oder herkömmlichen Arbeitsabläufe sollen anschließend schrittweise auf ein Drone-as-a-Service-Modell umgestellt werden. Im Mittelpunkt steht damit nicht nur die Übernahme vorhandener Umsätze. ZenaTech will zugleich Drohnentechnik und Automatisierung in bereits etablierte Kundenbeziehungen und betriebliche Strukturen einbringen.

Das DaaS-Modell ähnelt dem bekannten Software-as-a-Service-Prinzip. Statt Software erhalten Kunden jedoch schlüsselfertige, drohnengestützte Dienstleistungen und die daraus gewonnenen Daten.

Die Abrechnung erfolgt über wiederkehrende Abonnements oder nach tatsächlicher Nutzung. Damit verbindet ZenaTech technische Dienstleistungen mit planbaren Erlösstrukturen.

Drohnenzugang ohne eigene Flotte

Für die Kunden kann dieses Modell den Einstieg in moderne Drohnenanwendungen vereinfachen. Sie erhalten Zugang zu Verfahren für Vermessung, Inspektion, Überwachung und Präzisionslandwirtschaft sowie zu weiteren drohnengestützten Einsatzfeldern.

Eine eigene Drohnenflotte ist dafür nicht erforderlich. Auch hohe Anfangsinvestitionen, spezialisiertes Personal und die laufende Wartung der Geräte entfallen. Gleiches gilt für einen Teil der regulatorischen Anforderungen, die mit dem eigenständigen Betrieb einer Drohnenflotte verbunden wären.

ZenaTech zielt damit auf Unternehmen und öffentliche Stellen, die Drohnendaten nutzen möchten, ohne selbst die technische und organisatorische Infrastruktur aufbauen zu müssen.

Das Modell verbindet spezialisierte Dienstleistungen mit wiederkehrenden Erlösstrukturen. Zugleich können erworbene Vermessungs- und Geodatenunternehmen als lokale Plattformen für weitere Anwendungen dienen.

Das Marktumfeld liefert dafür Wachstumsperspektiven. Laut Fortune Business Insights wird der weltweite Markt für Drohnendienstleistungen im Jahr 2025 auf rund 32 Milliarden US $ geschätzt. Bis 2034 soll das Volumen auf mehr als 261 Milliarden US $ steigen.

Wachsender Markt trifft auf offene Vollzugsbedingungen

Die Prognose entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 25%. Als Treiber nennt die Pressemitteilung die rasche Einführung automatisierter Drohnenlösungen in mehreren Branchen.

Zu den relevanten Einsatzfeldern zählen die Inspektion von Infrastruktur, Vermessungsarbeiten, Landwirtschaft und Logistik. Hinzu kommen Anwendungen in der öffentlichen Sicherheit und Verteidigung.

Damit trifft ZenaTechs Übernahmestrategie auf einen Markt, in dem Drohnen zunehmend von einzelnen Geräten zu Bestandteilen kompletter Dienstleistungsprozesse werden.

Noch sind die geplanten Übernahmen jedoch nicht abgeschlossen. Jede Transaktion steht unter den üblichen Vollzugsbedingungen. Dazu gehören insbesondere der erfolgreiche Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen und die Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen.

ZenaTech weist ausdrücklich darauf hin, dass derzeit keine Gewissheit über den Vollzug der geplanten Transaktionen besteht. Die erwarteten Umsatzbeiträge hängen somit davon ab, dass die Übernahmen tatsächlich abgeschlossen und die Zielunternehmen wie vorgesehen in die bestehende DaaS-Strategie eingebunden werden können.

Nach dem Abschluss der jeweiligen Transaktionen will das Unternehmen weitere Einzelheiten veröffentlichen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-unterzeichnet-mehrere-angebote-zur-uebernahme-von-unternehmen-fuer-landvermessung-und-geodaten-dienstleistungen-in-den-usa-kanada-und-australien/5208743/

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