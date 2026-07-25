Krypto News: BNB verbrennt Token für 932 Millionen Dollar, doch ein stilles Marktsignal bleibt unbeachtet

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Die BNB Chain hat am 15. Juli über 1,62 Millionen Token im Wert von 932 Millionen Dollar dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Nur wenige Tage später nahm S&P Dow Jones den Coin als zweitgrößte Position in einen neuen institutionellen Krypto-Index auf. Zwei Signale in einer Woche, und trotzdem liegt der Kurs bei 566 Dollar, weit unter dem 52-Wochen-Hoch von über 1.373 Dollar. Während Analysten erste Ausbruchsmuster erkennen, baut ein neues Ethereum-Projekt eine direkte Cross-Chain-Brücke zum Ökosystem, die Anleger gerade entdecken.

Krypto News: Nach dem 36. BNB-Burn sinkt die Umlaufmenge, während die Netzwerkaktivität wächst

Der 36. vierteljährliche Burn fand am 15. Juli 2026 statt und entfernte exakt 1.615.827 Token dauerhaft aus dem Umlauf, wie Blockchain.News berichtete. Die Foundation nutzt den Auto-Burn-Mechanismus, der die Menge auf Basis des Kurses und der pro Quartal erzeugten Blöcke automatisch berechnet. Das Ziel bleibt: Die Gesamtmenge soll langfristig von 200 Millionen auf 100 Millionen sinken, und nach dem aktuellen Vorgang liegt der Bestand bei 133,17 Millionen.

Parallel dazu wächst die On-Chain-Aktivität. Die Stablecoin-Marktkapitalisierung auf dem Netzwerk überschritt 17,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 39 Prozent im Jahresvergleich, der Total Value Locked stieg auf knapp 5 Milliarden Dollar. Bis Ende Juli gilt eine temporäre Gas-Fee-Befreiung, die Transaktionskosten auf null senkt. Technisch hat der Kurs eine bärische Trendlinie durchbrochen und den Retest abgeschlossen, wie Bitget News analysierte.

S&P Dow Jones und Pantera Capital starteten am 21. Juli den S&P Pantera Digital Asset Index mit 18 Token, ausgewählt nach Protokoll-Umsatz, Liquidität und Marktgröße. BNB ist die zweitgrößte Position hinter Ethereum, während Bitcoin und XRP ausgeschlossen wurden, weil ihre Protokolle keinen messbaren Umsatz generieren. Die aufgenommenen Projekte erzielten zusammen über 3 Milliarden Dollar an annualisiertem Umsatz. Dieses institutionelle Gütesiegel und die wachsende Netzwerkaktivität werfen die Frage auf, welche Projekte die Verbindung zwischen den großen Blockchains am schnellsten erweitern.

Pepeto: Ein neues Projekt baut die Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana

Genau diese Verbindung zwischen den Netzwerken ist der Punkt, an dem ein neues Projekt ansetzt, das sich aktuell im Presale befindet. Pepeto baut dort, wo die Infrastruktur des Marktes noch eine Lücke zeigt: beim direkten Transfer von Token zwischen verschiedenen Chains ohne Umwege und ohne gestapelte Kosten. Die BNB Chain ist eines der drei Netzwerke, die das Projekt direkt anbindet.

Die Pepeto Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana direkt miteinander, sodass eine Position auf einer Blockchain die beiden anderen erreicht, ohne verpackte Token und die Gebühren, die solche Transfers heute erfordern. PepetoSwap ergänzt dieses Bild mit schnellen Swaps und null Gasgebühren, während eine KI-gestützte Sicherheitsebene jeden Smart Contract vor dem Listing prüft. Im Gegensatz zu Meme-Coins, die kurzfristige Hype-Wellen reiten, baut Pepeto ein vollständiges Handels-Ökosystem auf, das auf Token-Listings, Cross-Chain-Bewegungen und kostenfreien Handel ausgerichtet ist.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor die Vorverkaufsphase startete. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist der aktuelle Stand des Presales einsehbar, der bisher über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Stufe setzt einen höheren Preis an als die vorherige.

Dieses Stufenmodell sorgt dafür, dass frühere Teilnehmer vor dem Börsenstart besser positioniert sind als spätere Käufer. Wer den Meme-Coin-Markt beobachtet, erkennt ein Muster, das an die Frühphasen von Projekten erinnert, die nach dem Listing dreistellige bis vierstellige Prozentgewinne erzielten. Das Tempo, in dem die Presale-Stufen abgeschlossen werden, spricht für ein Interesse, das über die typische Meme-Coin-Aufmerksamkeit hinausgeht.

Fazit

Der Token-Burn und die Aufnahme in den S&P Pantera Index unterstreichen die institutionelle Relevanz von BNB, doch bei 75 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist das Fenster für große Vervielfachungen beim Coin selbst deutlich kleiner geworden. Pepeto bietet mit einem Presale-Preis von Bruchteilen eines Cents genau die Art von Einstiegsmöglichkeit, die bei früheren Meme-Coin-Erfolgen tausendfache Renditen ermöglicht hat. Mit über 10,38 Millionen Dollar im Presale und dem bevorstehenden Börsen-Listing steigt die Nachfrage mit jeder abgeschlossenen Stufe. Jede neue Stufe setzt den Preis höher an, und das aktuelle Fenster wird enger. Sobald das Börsen-Listing beginnt, verschwindet der heutige Einstiegspreis endgültig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der 36. Token-Burn für den BNB-Kurs?

Der Burn entfernte 1,62 Millionen Token im Wert von 932 Millionen Dollar dauerhaft aus dem Umlauf und senkte den Bestand auf 133,17 Millionen. Bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage erhöht die sinkende Menge die Knappheit, was den Kurs langfristig stützen kann.

Was ist Pepeto und warum fällt das Projekt gerade auf?

Pepeto ist ein Ethereum-basiertes Krypto-Projekt mit Cross-Chain-Bridge, gebührenfreier Börse und KI-Sicherheitsscanner, dessen Presale über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft und verifiziert. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.