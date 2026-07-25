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Bitcoin ist in dieser Woche unter 65.000 Dollar gefallen und hat damit fast die Hälfte seines Wertes seit dem Allzeithoch im Oktober 2025 verloren. Der Fear and Greed Index steht bei 28 und signalisiert extreme Angst im gesamten Kryptomarkt. Analysten streiten darüber, ob der Boden bereits erreicht ist oder ob der Kurs noch weiter fällt. Gleichzeitig drückt der Iran-Konflikt auf traditionelle Märkte und erzeugt Unsicherheit für alle Risikoassets. Doch genau in solchen Phasen bewegt sich Kapital historisch weg von großen Positionen und hin zu frühen Projekten mit asymmetrischem Potenzial. Dieses Muster zeigt sich gerade wieder. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Krypto News Lage und ein Projekt, das genau für diesen Moment gebaut wurde.

Bitcoin zwischen 64.000 und 66.800 Dollar gefangen, während die Krypto News den Boden debattieren

Der Kurs handelt am 24. Juli 2026 bei rund 65.000 Dollar und bewegt sich seit Tagen in einer engen Spanne zwischen 64.000 und 66.800 Dollar. Diese Seitwärtsbewegung folgt auf eine Erholung von 13 Prozent seit den Juli-Tiefständen bei 58.115 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt fiel am heutigen Tag um 1,3 Prozent auf 2,3 Billionen Dollar. Laut Yahoo Finance debattieren Analysten offen darüber, ob der Markt seinen Boden bereits gefunden hat. Coinbase-CEO Brian Armstrong erklärte im Juni, der Tiefpunkt liege bei 60.000 Dollar.

Grayscale-Analyst Zach Pandl widersprach und warnte, dass der tiefste Punkt erst im September oder Oktober kommen könnte. Standard Chartered erneuerte sein Kursziel von 100.000 Dollar für das Jahresende 2026. Polymarket setzt die höchsten Wahrscheinlichkeiten auf einen Schlusskurs zwischen 70.000 und 75.000 Dollar. Laut CoinDesk bleibt der Kurs unter dem 200-Tage-EMA bei 74.405 Dollar, was den Trend technisch bärisch hält. Strategy kauft weiterhin BTC mit einer Reserve von 3 Milliarden Dollar und schafft einen institutionellen Nachfrageboden.

Auf der Oberseite muss Bitcoin die 65.600-Dollar-Marke überwinden, um den Weg Richtung 70.000 Dollar freizumachen. Die Spannung zwischen bärischer Technik und institutionellem Kaufdruck macht den Juli 2026 zum entscheidenden Monat. In jeder früheren Phase extremer Angst, die einem Bullenmarkt vorausging, rotierte Kapital in Infrastruktur, die bereit war, das kommende Volumen aufzufangen. Die entscheidende Frage ist, welche Projekte vorbereitet sind, wenn das Handelsvolumen zurückkehrt.

Pepeto positioniert seine Infrastruktur für das Volumen, das die Bitcoin-Prognosen versprechen

Wenn der Markt debattiert, ob 65.000 Dollar der Boden sind, positioniert sich erfahrenes Kapital bereits in Infrastruktur, die beim nächsten Volumenanstieg bereitsteht. Ein Projekt verdient hier besondere Beachtung: Pepeto.

Pepetos Börsenarchitektur geht weit über die Cross-Chain-Bridge hinaus. Der gebührenfreie Handel eliminiert Gaskosten bei jedem Tausch auf der gesamten Plattform. Eine KI-gestützte Prüfung verifiziert jeden Smart Contract, bevor er auf der Handelsplattform gelistet wird. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und verifiziert, bevor der Presale überhaupt eröffnet wurde, was Investoren eine geprüfte Sicherheitsgrundlage bietet. Die Infrastruktur ist auf skalierbares dezentrales Handelsvolumen ausgelegt und nicht als Presale-Trend gedacht, der nach dem Launch verschwindet.

Der Presale hat bereits über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und das Muster dahinter verdient Beachtung. Jede Phase füllt sich schneller als die vorherige. Frühe Wallets kehren mit größeren Positionen zurück, nicht wegen Versprechen, sondern weil jedes Entwicklungsupdate planmäßig geliefert wurde. Diese Art von wiederkehrender Überzeugung während eines Angstzyklus entsteht nicht zufällig. Sie entsteht, wenn die Teilnehmer, die dem Projekt am nächsten stehen, etwas erkennen, was der breite Markt noch nicht eingepreist hat.

Wenn sich die Prognosen bewahrheiten und Kapital zurück in den Kryptomarkt fließt, wird die Infrastruktur, die bereits steht, dieses Volumen auffangen. Projekte ohne fertige Infrastruktur werden in der nächsten Rally zu spät sein. Pepeto ist gebaut und die Wallets im Presale sind vor der Masse positioniert. Der Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Preis ist genau die Asymmetrie, auf die erfahrenes Kapital setzt, und mit jeder ausverkauften Phase wird dieser Einstieg teurer.

Fazit

Bitcoin steht an einem Wendepunkt, und die Infrastruktur, die das nächste Volumen verarbeiten kann, trennt sich gerade von jener, die es nicht kann. Pepetos Cross-Chain-Bridge und DeFi-Börse sind genau für diesen Moment gebaut, und über 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital zeigen, dass der Markt das bereits erkennt. Phasen verkaufen sich aus, das Binance-Listing rückt näher, und der aktuelle Einstiegspreis ist der niedrigste, den es vor dem Listing geben wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details. In den Krypto News der vergangenen Zyklen war es immer der Presale-Einstieg vor dem Listing, der den größten Unterschied gemacht hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen Analysten zur Bitcoin-Prognose für Ende 2026?

Standard Chartered sieht 100.000 Dollar, Polymarket erwartet 70.000 bis 75.000 Dollar, und Grayscale warnt vor einem möglichen Tief im Herbst.

Was ist Pepeto und warum beobachten Investoren den Presale?

Pepeto ist eine DeFi-Börse mit Cross-Chain-Bridge, gebührenfreiem Handel und KI-Token-Prüfung, auditiert von SolidProof, mit über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.