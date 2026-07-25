Seit über zwei Jahrzehnten verfolgt er Rohstoffmärkte mit einer Konsequenz, die nur wenige zeigen. Jetzt, in einem schwierigen Marktumfeld, sieht Markus Bußler genau das, was erfahrene Anleger erkennen: eine Chance.Rohstoffinvestments haben einen Ruf, der ihnen nicht immer gerecht wird. Zu spekulativ, zu schwankungsanfällig, zu undurchsichtig. Wer aber versteht, wie der Markt funktioniert - wer weiß, worauf es bei einem Minenunternehmen wirklich ankommt, was eine gute Bilanz von einer gefährlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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