Die DroneShield-Aktie steht derzeit bereits rund -70% unter ihrem Rekordhoch und gehört damit zu den größten Verlierern unter den KI- und Rüstungswerten. Nach dem massiven Abverkauf fragen sich Anleger nun, ob der Kurs kurz vor einer Bodenbildung steht oder ob sich die Korrektur noch ausweiten kann. Die Charttechnik liefert derzeit wichtige Hinweise darauf, welche Kursmarken jetzt über die weitere Entwicklung entscheiden. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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