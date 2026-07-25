Krypto News: Bitcoin ETF-Zuflüsse erreichen fast 1 Milliarde Dollar - warum die Wale aufhören zu verkaufen

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Bitcoin-ETFs verzeichnen seit dem 14. Juli sieben aufeinanderfolgende Tage mit Nettozuflüssen von 981 Millionen Dollar, die längste Serie seit dem Lauf zum Allzeithoch im Oktober 2025. BTC kletterte auf 66.300 Dollar und hält sich über 65.000 Dollar. Die letzte vergleichbare Zufluss-Serie endete mit einem Bitcoin-Preis von 126.198 Dollar. Gleichzeitig drehte das Wal-Zufluss-Verhältnis erstmals 2026 ins Negative, große Halter senden kein Bitcoin mehr auf Börsen. Standard Chartered hält an einem Jahresendziel von 100.000 Dollar fest, Bernstein sieht 150.000 Dollar.

Was die ETF-Daten und die Whale-Aktivität für den gesamten Markt bedeuten und welches Ethereum-basierte Projekt jetzt Kapital in Rekordtempo anzieht, zeigt dieser Artikel.

Krypto News Bitcoin: Institutionelles Kapital kehrt zurück, Wale stoppen den Verkauf

Die siebentägige Zufluss-Serie ist die längste seit neun Monaten. Laut Santiment flossen 981,2 Millionen Dollar in US-Spot-Bitcoin-ETFs. Allein am 21. Juli meldete SoSoValue Nettozuflüsse von 203,1 Millionen Dollar, BlackRocks IBIT führte an. Am 23. Juli übertrafen die Bitcoin-Fonds erneut die Erwartungen mit 69 Millionen Dollar Nettozufluss. Der Juni 2026 war der schlimmste ETF-Monat in der Geschichte, 4 Milliarden Dollar verließen die Fonds. Bitcoin fiel von 93.000 Dollar zum Jahresstart auf ein 21-Monats-Tief nahe 58.000 Dollar Ende Juni. Citi senkte daraufhin seine 12-Monats-Prognose auf null Zuflüsse, was die Panik nur verstärkte.

Jetzt stabilisiert sich BTC über 65.000 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar laut Fortune. Grayscale erklärte, dass Bitcoin unter seinem Vier-Jahres-Zyklusmodell bereits seinen Boden erreicht haben könnte, wenn die US-Wirtschaft stabil bleibt und die Fed im Juli keine weitere Zinserhöhung beschließt. An einem einzigen Tag flossen 686 Millionen Dollar von Binance, Coinbase und Bybit ab in Cold Storage. Das Wal-Zufluss-Verhältnis, das den Transfer großer Halter auf Börsen misst, drehte erstmals 2026 ins Negative, nach fünf Monaten durchgehendem Verkaufsdruck.

Fünf Monate lang deponierten Wale Coins auf Börsen und deckelten jede Erholung. Diese Umkehr entfernt den Verkaufsdruck, der Bitcoin das ganze Jahr gebremst hat. Die Bitcoin-Dominanz hält bei 56 Prozent, Kapital rotiert noch nicht in Altcoins. Doch genau das ändert sich erfahrungsgemäß, wenn ETF-Zuflüsse anhalten und Wale ihre Positionen halten statt zu liquidieren. In jedem früheren Zyklus begann die Rotation in Ethereum-basierte Presales mit echtem Fundament genau in dieser Konstellation, und die Projekte, die zu diesem Zeitpunkt bereitstanden, lieferten die stärksten Ergebnisse.

Pepeto positioniert sich mit Layer-2-Upgrade für die nächste Marktphase

Wenn Bitcoin-Wale aufhören zu verkaufen und ETF-Milliarden zurückfließen, sucht das nächste Kapital den Multiplikator, den Bitcoin bei 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr bieten kann. Genau dort steht Pepeto, und die Geschwindigkeit, mit der Geld in diesen Presale fließt, spricht für sich.

Pepetos Layer-2-Upgrade erhöht den Durchsatz der Börse, um das Volumen zu bewältigen, das eine Bitcoin-Erholung mit sich bringt. Das Upgrade komprimiert die Transaktionsabwicklung über Ethereum, BNB Chain und Solana und ermöglicht höhere Handelsfrequenz ohne Kosten. Gleichzeitig läuft eine KI-gestützte Vertragsprüfung parallel bei jedem gelisteten Token. Für große Wallets bedeutet das Ausführungsqualität auf institutionellem Niveau mit voller DeFi-Kontrolle.

SolidProof hat den gesamten Code des Protokolls geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf für Anleger startete. In jedem früheren Zyklus folgte eine kleine Gruppe den Wal-Bewegungen frühzeitig und zog daraus den größten Vorteil. Dieses Muster wiederholte sich bei DOGE, bei SHIB und bei jedem Meme-Coin-Gewinner der vergangenen Jahre.

Aktuell fließt großes Kapital in Pepeto, die Wallet-Größen entsprechen institutioneller Akkumulation. Eine Binance-Listung rückt näher, das Layer-2-Upgrade steht, und der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt bei einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar. Die DOGE-Geschichte zeigte, was frühe Einstiege bringen, aber sie zeigte auch, was Zögern kostet. Die On-Chain-Daten liefern jetzt dieselben Signale, auf die die Wale bereits reagiert haben.

Fazit

Die Bitcoin Krypto News über die ETF-Wende und das Ende des Wal-Verkaufs schaffen die Bedingungen, unter denen Ethereum-basierte Presales in jedem bisherigen Zyklus die stärksten Ergebnisse lieferten. Pepeto steht bei Presale-Einstieg mit geprüftem Protokoll, Layer-2-Börse und wachsender Wal-Beteiligung. Die offizielle Pepeto-Website ist der Zugang für Anleger, die vor der Listung positioniert sein wollen. Wer DOGE verpasst hat, kennt den Preis des Wartens. Das Fenster schließt sich, und der Presale-Preis verschwindet in dem Moment, in dem die Listung erfolgt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeuten die Bitcoin-ETF-Zuflüsse?

Seit dem 14. Juli verzeichnen US-Spot-Bitcoin-ETFs sieben Tage mit Nettozuflüssen von 981 Millionen Dollar, während das Wal-Zufluss-Verhältnis erstmals 2026 ins Negative drehte. Diese Kombination deutet auf eine Trendwende.

Warum zieht Pepeto im aktuellen Markt Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto bietet eine Layer-2-Börse mit KI-Schutz auf Ethereum, geprüft von SolidProof, mit 10,38 Millionen Dollar im Presale. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.