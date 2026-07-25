Nach dem Rücksetzer bei Alphabet schauen Anleger jetzt besonders genau auf Microsoft und Amazon. Der Grund ist klar: Bei Alphabet reagierte der Markt nicht auf operative Schwäche, sondern auf die stark steigenden KI-Investitionen und den kurzfristig belasteten freien Cashflow. Nun stellt sich die Frage, ob Microsoft und Amazon vor ihren Quartalszahlen in eine ähnliche Capex-Falle laufen.• Alphabet hat gezeigt, wie nervös der Markt auf hohe KI-Investitionen reagiert.• Microsoft und Amazon haben ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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