Eine Vielzahl von Apps soll euch dabei helfen, interessante Wanderwege zu finden. Wir erklären, welche Vorteile diese Apps bieten und warum sie für immer mehr Wanderer zum Dauerbegleiter werden. Laut einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts IfD Allensbach gingen 2023 im deutschsprachigen Raum mehr als 39 Millionen Menschen häufig oder zumindest ab und zu wandern. Kein Wunder, denn eine Wanderung durch die Natur ist für viele ein idealer Ausgleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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