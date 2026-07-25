Krypto News: XRP 69 % unter Allzeithoch - warum kaufen Wale trotzdem 600 Millionen Coins?

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XRP steht bei 1,13 Dollar, 69 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Januar. Trotzdem haben Großanleger in fünf Wochen über 600 Millionen Coins gekauft, während Kleinanleger ihre Bestände um 5,2 Prozent reduzieren. Der CLARITY Act steht eine Klausel vor der Senatsabstimmung, die Sommerpause am 7. August setzt die Frist. Die Kluft zwischen informiertem Kapital und Privatanlegern war selten so tief wie jetzt. Dieser Artikel analysiert die Daten hinter der Walaktivität und zeigt, warum ein Presale-Projekt mit drei fertigen Produkten dieselbe Art von Großkapital auf sich zieht.

XRP-Wale kaufen 600 Millionen Coins, während der CLARITY Act vor der Entscheidung steht

Der Kurs notiert am 23. Juli bei 1,13 Dollar nach einem Rückgang vom Zweiwochenhoch bei 1,16 Dollar. Laut Santiment haben Wallets zwischen 100.000 und 100 Millionen Coins ihre Positionen in fünf aufeinanderfolgenden Wochen um 2,8 Prozent aufgestockt, rund 600 Millionen Coins im Wert von 678 Millionen Dollar. Am 22. Juli entfielen laut CryptoSlate 77,8 Prozent aller Abflüsse von Zentralbörsen auf Wale, ein Jahresrekord. Seit Januar sind 42 neue Millionärs-Wallets auf dem Ledger erschienen, ein weiteres Signal dafür, dass die größten Kapitalströme gegen den Strom positionieren, während der Markt zögert.

Laut Yahoo Finance stimmte Präsident Trump der Ethikklausel zu, die den CLARITY Act monatelang blockiert hatte. Polymarket sieht die Chancen bei 38 Prozent, weil die nötige Mehrheit von 60 Senatoren unsicher bleibt. Die Sommerpause beginnt am 7. August, und danach droht eine Verschiebung bis mindestens 2027. Spot-ETFs haben seit April 285 Millionen Dollar angezogen, doch der XRP-Kurs bleibt unter dem Widerstand bei 1,20 Dollar gefangen. Das Handelsvolumen sinkt Monat für Monat, und die Marktstimmung bleibt von Angst geprägt. Selbst bei einem Durchbruch und einem Anstieg auf 2,00 Dollar wäre das weniger als eine Verdopplung. Für Anleger, die nach dem nächsten Vielfachen suchen, liefert ein Large Cap bei dieser Bewertung nicht mehr, was frühe Zyklen einst ermöglicht haben.

Pepeto: Warum Walkapital jetzt in diesen Presale fließt, statt auf die nächste Verdopplung zu warten

Dieselben Wallets, die 678 Millionen Dollar in Coins laden, wissen: Selbst eine Verdopplung auf 2 Dollar verändert kein Portfolio. Für die Art von Vielfachen, die das erreicht, braucht es einen Einstieg vor dem Listing, nicht danach. Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse mit KI-gestützter Vertragsprüfung auf Ethereum, BNB Chain und Solana.

SolidProof hat vor dem Start des Presale den gesamten Code geprüft und verifiziert, sodass jeder Smart Contract einem vollständigen Sicherheitsaudit unterzogen wurde, bevor die ersten Käufer einsteigen konnten. Die Aufmerksamkeit speist sich aus drei fertigen Produkten, die kurz vor dem Livestart stehen, nicht erst in Jahren. Ein starkes Portfolio braucht eine Position mit echtem Hebelpotenzial, und genau das zieht Anleger an, die in diesem Zyklus noch einen Treffer suchen.

Die Verbindung zu Dogecoin ist ein weiterer Grund für das hohe Interesse, denn die virale Dynamik erinnert an die Wachstumskurve, die frühe DOGE-Käufer in kürzester Zeit zu Millionären machte. Die Gespräche über mögliche Verbindungen zu Elon Musk auf X, Telegram und Reddit verstärken die Aufmerksamkeit täglich. Die Walaktivität bestätigt das Interesse in konkreten Zahlen, und der ehemalige Binance-Manager im Team verleiht dem Projekt eine Glaubwürdigkeit, die weit über den Hype hinausgeht.

Dogecoin erzeugte enormen Wohlstand, ohne ein einziges funktionierendes Produkt hinter sich zu haben. Pepeto bringt dieselbe virale Kraft mit, koppelt sie aber an eine funktionierende Börse, die nach dem Listing für anhaltenden Kaufdruck sorgen könnte. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, der Token notiert bei 0,000000188 Dollar, und jede ausverkaufte Phase hebt den Einstiegspreis an.

Fazit

Die Waldaten sprechen eine klare Sprache: Großanleger laden Positionen, doch die Vielfachen bei der aktuellen Marktgröße bleiben begrenzt. Wer früh einsteigt, entscheidet oft darüber, ob aus einem guten Zyklus ein lebensverändernder wird. Pepeto vereint drei fertige Produkte, ein SolidProof-Audit und ein Binance-Listing auf dem Radar, und der Presale-Preis liegt auf der niedrigsten Bewertung, die dieses Projekt jemals haben wird. Jede ausverkaufte Phase hebt den Einstieg an und verkleinert das Fenster für die größten Renditen. Wer dieses Potenzial nutzen will, findet auf der offiziellen Pepeto-Website den direkten Zugang.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeutet die Walaktivität für den XRP-Kurs?

Wallets mit über 100.000 Coins haben 600 Millionen XRP in fünf Wochen akkumuliert, während Kleinanleger verkaufen. Historisch folgte auf solche Divergenzen oft eine stärkere Kursbewegung.

Hat Pepeto reale Produkte oder nur Presale-Hype?

Pepeto hat eine gebührenfreie Börse, eine Cross-Chain-Bridge und einen KI-Scanner entwickelt, alle von SolidProof auditiert. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.