Die Tonies-Aktie nimmt nach einer kurzen Verschnaufpause wieder das Juli-Hoch bei 13,42 Euro ins Visier. Nicht ohne Grund: Das Unternehmen dürfte am 20. August ein starkes zweites Quartal melden, das von einer weiteren Beschleunigung des Wachstums geprägt ist. Zudem wird eine deutlich höhere Profitabilität angestrebt. DER AKTIONÄR erklärt, warum.Das Konzept von Tonies ist im Prinzip denkbar einfach: Kinder stellen eine kleine Gummifigur von Rabe Socke, Pippi Langstrumpf oder Paw Patrol auf einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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