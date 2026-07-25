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Fed-Entscheidung live: Hält Warsh still - oder kommt der nächste Zinsschock?

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Die nächste Fed-Entscheidung könnte zu einem der turbulentesten Börsentermine des Sommers werden. Am Mittwoch, den 29. Juli, entscheidet die US-Notenbank über ihren weiteren Kurs. Der Markt rechnet zwar weiterhin mehrheitlich damit, dass die Fed den Leitzins in der aktuellen Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belässt. Doch eine Zinserhöhung ist längst nicht mehr ausgeschlossen: Die Wahrscheinlichkeit eines überraschenden Schrittes nach oben ist zuletzt deutlich gestiegen.

Der Grund für die neue Nervosität ist ein ungewöhnlich widersprüchliches Konjunkturbild. Die US-Verbraucherpreise gingen im Juni um 0,4 Prozent zurück, während die Kerninflation im Monatsvergleich stagnierte. Gleichzeitig liegt die Jahresteuerung mit 3,5 Prozent weiterhin deutlich über dem Ziel der Fed. Steigende Ölpreise und neue geopolitische Risiken könnten den Inflationsdruck zudem rasch wieder verschärfen.

Auch vom Arbeitsmarkt kommen gemischte Signale. Im Juni entstanden lediglich 57.000 neue Stellen, während die Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent lag. Gleichzeitig fielen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt auf den niedrigsten Stand seit 1969. Für Fed-Chef Kevin Warsh wird es damit schwieriger, eine eindeutige geldpolitische Richtung vorzugeben: Ist die Wirtschaft bereits auf dem Weg in eine Abkühlung - oder bleibt sie zu robust, um den Inflationsdruck nachhaltig zu brechen?

Besonders spannend wird deshalb die Pressekonferenz ab 20:30 Uhr. Warsh hat seit seinem Amtsantritt die konkrete Orientierung über den weiteren Zinskurs reduziert. Umso stärker könnten einzelne Formulierungen zu Inflation, Energiepreisen, Arbeitsmarkt und kommenden Zinsschritten die Märkte bewegen. Für Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, US-Dollar, Staatsanleihen und Gold kann bereits ein einziger Satz den Unterschied zwischen Erholungsrallye, Fehlausbruch und neuer Verkaufswelle ausmachen.

Zusätzliche Brisanz liefert der Dot Plot aus dem Juni. Damals lag die mittlere Projektion der Fed-Mitglieder für den Leitzins Ende 2026 bei 3,8 Prozent und damit oberhalb des aktuellen Mittelwerts der Zinsspanne. Neun der 18 Teilnehmer hielten mindestens eine Zinserhöhung bis zum Jahresende für angemessen. Im Juli gibt es zwar keinen neuen Dot Plot - gerade deshalb muss Warsh in seiner Pressekonferenz erklären, ob diese Tendenz weiterhin Bestand hat.

In unserem exklusiven Webinar begleiten wir die Entscheidung live. Ab 20:00 Uhr analysieren wir den Fed-Beschluss und die unmittelbare Reaktion an den Märkten. Ab 20:30 Uhr verfolgen wir die Pressekonferenz von Kevin Warsh, ordnen seine wichtigsten Aussagen in Echtzeit ein und zeigen, welche Szenarien sich daraus für Anleger und aktive Trader ergeben.

Das erwartet Sie konkret:

Einordnung des Fed-Zinsentscheids und möglicher Veränderungen im Statement

Analyse der zweiten FOMC-Pressekonferenz von Kevin Warsh

Bewertung der aktuellen Inflations-, Ölpreis- und Arbeitsmarktrisiken

Live-Beobachtung von Dow Jones, Nasdaq und S&P 500

Szenarien für US-Dollar, Anleihen und Gold

Livetrading rund um eines der wichtigsten Markt-Events des Monats

Die Fed-Entscheidung ist weit mehr als die Bekanntgabe einer neuen Zinszahl. Entscheidend ist, welche Signale Kevin Warsh für die kommenden Monate sendet - und ob er die Märkte auf eine weitere Zinserhöhung vorbereitet. Wer diese Signale richtig einordnet, kann mögliche Chancen, Risiken und neue Trends frühzeitig erkennen.

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Mittwoch, 29.07.26, 19:50 Uhr

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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