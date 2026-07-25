Seit Jahrzehnten konzentrieren sich Astronom:innen bei der Suche nach Signalen von außerirdischem Leben auf das sogenannte Wasserloch, ein besonders störungsarmes Frequenzband. Forscher:innen wollen diesen Suchbereich jetzt erweitern. Die Suche nach Signalen von Außerirdischen konzentrierte sich bisher auf das sogenannte Wasserloch. So wird in der Radioastronomie ein besonders ruhiges Frequenzband zwischen 1,42 und 1,66 Gigahertz bezeichnet. Dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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