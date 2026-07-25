Krypto News: Bitcoin ETF-Zuflüsse erreichen 981 Millionen Dollar in sieben Tagen - was kommt als Nächstes?

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981 Millionen Dollar in sieben Handelstagen: So viel Kapital ist seit dem 14. Juli in US-Spot-Bitcoin-ETFs geflossen, die längste Zufluss-Serie seit Oktober 2025. Damals steuerte der Kurs auf sein Allzeithoch bei 126.198 Dollar zu, und die Parallele lässt Trader aufhorchen. Gleichzeitig notiert der Kurs heute bei rund 65.029 Dollar, nach einem Rückgang von 628 Dollar gegenüber dem Vortag. Der Iran-Konflikt und steigende Ölpreise drücken auf die Risikobereitschaft, doch institutionelles Kapital kehrt trotzdem zurück. Die Frage ist, ob diese Zuflüsse eine nachhaltige Erholung einleiten oder ein kurzlebiges Signal bleiben, und welche Projekte das größte Renditepotenzial bieten, wenn der Markt dreht.

Bitcoin ETF-Serie erreicht die stärkste Woche seit Mai

Santiment Intelligence meldet sieben aufeinanderfolgende Tage mit Nettomittelzuflüssen in US-Spot-ETFs. Die Serie begann am 14. Juli und trieb den Kurs zeitweise bis auf 66.300 Dollar. Die letzte vergleichbare Serie fand Anfang Oktober 2025 statt, als der Kurs sich seinem Rekord näherte. BlackRocks IBIT führte mit 193 Millionen Dollar in einer Woche und verbuchte im gesamten Juli rund 501 Millionen Dollar an Zuflüssen.

Bloomberg berichtete, dass die 13 Spot-ETFs in der Vorwoche 75,7 Millionen Dollar anzogen, die zweite positive Woche nach fast zwei Monaten Abflüssen. Im Juni hatten diese ETFs Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar verzeichnet. Der Umschwung ist deutlich, doch die Jahresbilanz 2026 bleibt mit minus 5,2 Milliarden Dollar negativ.

Santiment warnt, dass ein plötzlicher Anstieg der Tageszuflüsse ein lokales Hoch signalisieren könnte. Der Bitcoin-Fear-and-Greed-Index steht bei 44 und zeigt neutrales Sentiment. Selbst ein Anlauf auf 70.000 Dollar bedeutet bei einem Kurs von 65.000 Dollar nur rund acht Prozent Zuwachs. Wer nach den Renditen sucht, die frühere Zyklen in der Frühphase geliefert haben, richtet den Blick auf Projekte vor ihrem Börsenstart.

Pepeto positioniert sich mit fertigem Börsensystem vor dem Listing

Die ETF-Zuflüsse zeigen, dass Kapital zurückkehrt, doch bei einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar sind die Renditen, die Neueinsteiger mit dem Kurs erzielen können, gedeckelt. Das Renditepotenzial, das frühere Zyklen bei Meme-Coins wie PEPE oder DOGE erzeugt haben, entsteht dort, wo ein Projekt noch vor seinem ersten Börsengang steht.

Was Pepeto von anderen Projekten unterscheidet, ist ein komplettes Börsensystem, das bereits auf der Website einsehbar ist. Jeder Tausch über die Plattform erzeugt direkten Kaufdruck auf den Pepeto-Token, dasselbe Prinzip, das BNB in ein Top-Fünf-Asset mit einem Wert von über 90 Milliarden Dollar verwandelt hat. Ein ehemaliger leitender Binance-Entwickler hat das System aufgebaut, und der Pepe-Mitgründer, der bereits einen Token mit 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung geschaffen hat, leitet das Projekt. SolidProof hat den gesamten Code vor Beginn der Presale-Phase geprüft und verifiziert, was Anlegern eine geprüfte Sicherheitsgrundlage bietet.

Pepeto trägt aber auch die virale Energie, die nur Meme-Coins erzeugen können, und die Berichterstattung darüber nimmt stetig zu. Die Community zieht Vergleiche zu Pepes Anfangstagen im April 2023, als PEPE für Bruchteile eines Cents gehandelt wurde und außerhalb von Krypto-Kreisen kaum jemand davon gehört hatte. Innerhalb von Wochen vervielfachte sich der Kurs, und frühe Käufer erzielten Renditen, die bei etablierten Coins mathematisch nicht mehr möglich sind.

Der Pepeto-Kurs liegt derzeit bei $0,000000188, weit unter dem Niveau, auf dem PEPE stand, als die berühmten Wallet-Geschichten entstanden. Die Distanz zwischen diesem Einstiegsniveau und einem möglichen Kurssprung nach dem bestätigten Listing ist größer als bei jedem anderen Projekt am Markt. Ein niedriger Einstieg, eine starke Community, fertige Produkte und ein Tier-1-Listing als Katalysator. Pepeto vereint diese Faktoren auf Presale-Niveau, und über 10,38 Millionen Dollar wurden bisher eingesammelt.

Fazit

Die ETF-Zuflüsse bestätigen, dass institutionelles Kapital zurückkehrt und die Marktstruktur sich stabilisiert. Doch ein Anstieg auf 70.000 Dollar bringt bei Bitcoins Marktgröße nur begrenzte Renditen. In jedem bisherigen Bullenmarkt entstanden die größten Renditen bei Meme-Coins, von Dogecoin 2021 bis Pepe 2023, und jeder dieser Käufer stieg ein, bevor die Rallye begann. Für 2026 verweisen Analysten auf Pepeto als eine der aussichtsreichsten Optionen am Markt. Bei PEPE und DOGE entstanden die höchsten Renditen in Wallets, die sich vor der Masse positioniert hatten, und dasselbe Renditemuster zeichnet sich bei Pepeto ab. Wer sich vor dem Listing über die offizielle Pepeto-Website positioniert, sichert sich den Einstiegspreis, den der Markt nach dem Börsendebüt so nicht mehr bieten wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die ETF-Zufluss-Serie für den Kurs?

Die siebentägige Serie ist die längste seit Oktober 2025. Santiment sieht darin wachsendes Vertrauen, warnt aber vor einem lokalen Hoch bei plötzlichen Spitzen.

Warum beobachten Anleger den Pepeto-Presale?

Pepeto bietet ein fertiges Börsensystem mit direktem Kaufdruck auf den Token, gebaut von einem ehemaligen Binance-Entwickler und geprüft von SolidProof. Über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.