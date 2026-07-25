GOLD: Stabilisierung oberhalb der 4.000?! Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 31/2026

Der Goldpreis zeigt aktuell nach zwei Verlustwochen erste Stabilisierungszeichen und ging bei 4.052,60 US-Dollar aus dem Handel. Für die neue, kommende Handelswoche deutet die Gold Prognose auf eine leicht bullische bis seitwärtige Tendenz hin: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - für das Bull-Szenario liegt der Fokus der Anleger auf einem möglichen Ausbruch über die SMA20-Linie. Erst ein Tagesschlusskurs über der Marke von 4.068,00 US-Dollar würde den Weg für weitere Erholungsbewegungen freimachen.

?? Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways)

Status Quo beim Goldpreis: Nach einer Schwächephase konnte sich das Edelmetall knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar fangen und schloss mit einem Wochenplus von rund 1%.

Prognose - Wahrscheinlichkeiten: Die technische Analyse signalisiert eine Seitwärts-/Aufwärtstendenz (55 - Bull vs. 45 - Bear). Das übergeordnete Chartbild im Tageschart bleibt vorerst jedoch vorsichtig-bärisch.

Entscheidende Trendmarke: Die SMA20 (4.068,00 USD) fungiert als Schlüsselwiderstand. Gelingt hier kein Ausbruch, drohen erneut Abgaben in Richtung des 61,8 - Retracements bei ca. 3.880,00 US-Dollar.

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