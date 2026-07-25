Bitcoin & Krypto News: Trotz Geopolitik-Druck vor der Fed-Zinsentscheidung

Die geopolitische Lage bleibt angespannt: Anhaltende militärische Konflikte im Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran treiben die Ölpreise nach oben und setzen US-Aktien spürbar unter Druck. Überraschenderweise schlagen diese Turbulenzen derzeit jedoch nicht negativ auf den Kryptomarkt durch. Während traditionelle Märkte nachgeben, hält sich die Kryptowährung Nummer eins vergleichsweise stabil. Für alle, die täglich nach den aktuellsten Krypto News suchen und wissen wollen, wie es um Bitcoin aktuell steht, richtet sich der Blick der Marktteilnehmer nun voll und ganz auf die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

- Bitcoin ISIN: XC000A2YYXXX - WKN: A2YY63 - Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

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