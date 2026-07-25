Die Finanzierung wird die Strategie des Unternehmens im Bereich der digitalen Fertigung vorantreiben, ein neues Innovationszentrum einrichten und neue Beschäftigungsmöglichkeiten für qualifizierte Fachkräfte schaffen

CAMBRIDGE, Ontario, July 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eclipse Automation hat heute eine Investition in Höhe von 6 Mio. Dollar durch die Bundesagentur für wirtschaftliche Entwicklung in Südontario (FedDev Ontario) bekanntgegeben. Die Investition, die im Rahmen der "Regional Tariff Response Initiative" und der "Regional Defence Investment Initiative" (RDII) bereitgestellt wird, wird Eclipse dabei unterstützen, durch den Einsatz neuer Technologien Effizienzsteigerungen zu erzielen und damit das weitere Wachstum des Unternehmens sowie den Ausbau seiner Kompetenzen im Bereich der digitalen Fertigung voranzutreiben.

Die Finanzierung dient der Unterstützung einer umfangreicheren Investition von Eclipse, wobei das Unternehmen auf 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Automatisierungstechnik und Fertigung zurückgreifen kann. Da vernetzte Daten, Simulationen, immersive Technologien und künstliche Intelligenz die Branche grundlegend verändern, entwickelt Eclipse neue Funktionen, die Herstellern dabei helfen, ihre Produktion effektiver zu planen und zu skalieren.

Eclipse hat die letzten drei Jahre damit verbracht, diese Funktionen zu entwickeln, wodurch das Unternehmen einen Vorsprung erlangt hat, da die Fabrikautomation zunehmend digitalisiert wird. Die Investition wird dazu beitragen, diese Arbeit im Rahmen des Neuron-Projekts und des Neuron Centres voranzutreiben.

Das Neuron-Projekt ist eine unternehmensweite Initiative, deren Ziel es ist, die Informationen, Systeme und das Fachwissen von Eclipse besser miteinander zu verknüpfen. Dies wird die Art und Weise verbessern, wie das Unternehmen Automatisierungslösungen entwirft, plant, realisiert und bereitstellt, und gleichzeitig neue digitale Tools für Mitarbeiter und Kunden unterstützen.

Das Neuron Centre wird als physischer Standort für einen Großteil dieser Arbeit dienen. Die neue Unternehmenszentrale und das Innovationszentrum, die sich auf dem Eclipse-Campus in Cambridge befinden, werden die Unternehmensfunktionen mit neuen, auf Innovation ausgerichteten Räumlichkeiten und Programmen vereinen, darunter den "Digital Manufacturing Incubator", in dem bereits Mirsee Robotics ansässig ist, sowie ein neues Labor für immersive Technologien.

Eclipse unterstützt Hersteller aus verschiedenen Branchen dabei, die weltweite Produktion von wichtigen Produkten, auf die sich die Welt verlässt, auszuweiten. Das Neuron-Projekt wird das Fachwissen und den Mehrwert von Eclipse noch stärker zur Geltung bringen und so eine engere Zusammenarbeit, fundiertere Entscheidungen sowie eine höhere Qualität und Vorhersehbarkeit in jedem einzelnen Projekt fördern.

Das Neuron-Projekt und Neuron Centre werden Eclipse dabei unterstützen, sein globales Geschäft auszubauen und gleichzeitig mehr hochwertige Entwicklungs- und Fertigungsaktivitäten in Kanada zu erhalten. Dies wird dazu beitragen, das Exportwachstum, die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze und das langfristige Wirtschaftswachstum zu fördern und gleichzeitig die hochmodernen Fertigungskapazitäten des Landes zu stärken.

"Wir sind FedDev Ontario und Minister Evan Solomon für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in Eclipse sehr dankbar", so Steve Mai, Chief Executive Officer bei Eclipse Automation. "Diese Investition wird uns dabei helfen, mithilfe von Technologie effizienter zu arbeiten, während wir weiterhin komplexe Herausforderungen in der Fertigung bewältigen. Durch unser weiteres Wachstum in Kanada können wir unseren Kunden dabei helfen, wichtige Produkte weltweit auf den Markt zu bringen und gleichzeitig hier vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen."

Diese Investition stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Eclipse von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik und -fertigung hin zu einem technologieorientierten Unternehmen dar. Sie wird den Mitarbeitern die Möglichkeit eröffnen, mit neuen Technologien zu arbeiten und die Zukunft der Fabrikautomation mitzugestalten.

Eclipse stellt derzeit Mitarbeiter in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Software und KI, Projektmanagement, Qualitätssicherung, Projektsteuerung, Vertrieb sowie in allen handwerklichen Berufen ein. Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter eclipseautomation.com/careers.

Über Eclipse Automation

Eclipse Automation ist ein weltweit tätiger Anbieter von Präzisionslösungen für die Fabrikautomation mit Standorten in den USA, Kanada, Ungarn und Deutschland. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung entwickelt und liefert das Unternehmen maßgeschneiderte Systeme, die Herstellern dabei helfen, die digitale Transformation voranzutreiben und die betriebliche Leistungsfähigkeit in Branchen wie Life Sciences, Elektrofahrzeuge, Automobilindustrie, Batterieproduktion, Schwermaschinenbau, Konsumgüterindustrie und Luft- und Raumfahrt zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter eclipseautomation.com.

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Elisabeth Bellevue

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