Krypto News: Bitcoin ETFs ziehen 981 Millionen Dollar an, doch der Kurs fällt - was passiert hier?

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Bitcoin verlor am 24. Juli 628 Dollar an Wert, obwohl institutionelle Anleger in den sieben Tagen zuvor fast eine Milliarde Dollar in ETFs investiert hatten. Seit dem 14. Juli flossen täglich neue Mittel in die amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs, bis die Serie am 23. Juli mit 225 Millionen Dollar an Abflüssen abrupt endete. BlackRocks IBIT war für den Großteil dieser Abflüsse verantwortlich. Der Fear and Greed Index steht bei 29, BTC notiert bei 65.029 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar. Dieser Krypto News Artikel zeigt, wohin informiertes Kapital ausweicht, wenn der Bitcoin-ETF-Markt ins Stocken gerät.

Krypto News: Bitcoin ETF-Zuflüsse erreichen 981 Millionen Dollar, bevor die Serie bricht

Laut CryptoNews flossen seit dem 14. Juli rund 981 Millionen Dollar in die Spot-Bitcoin-ETFs, die längste Zuflussserie seit Anfang Mai. BTC kletterte auf 66.300 Dollar, den höchsten Stand seit Anfang Juli. BlackRocks IBIT zog allein über 319 Millionen Dollar an, verlor aber am 23. Juli 202 Millionen Dollar an einem einzigen Tag, wie CryptoTimes meldete. Fidelitys FBTC, Bitwises BITB und ARK 21Shares meldeten ebenfalls Abflüsse in Millionenhöhe. Nur Morgan Stanleys MSBT zog an diesem Tag noch fünf Millionen Dollar an frischem Kapital an.

Die Krypto News rund um die Bitcoin-ETFs stellen den Markt vor eine klare Rechenaufgabe. Im Mai und Juni hatten Anleger fast sieben Milliarden Dollar aus den BTC-Fonds abgezogen, und die Juli-Zuflüsse decken nur 15 Prozent davon. Standard Chartered senkte sein BTC-Jahresendziel dreimal auf 100.000 Dollar, nachdem die Prognose im Januar noch bei 300.000 Dollar gelegen hatte. Strategy verkaufte Anfang Juli 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar und hält nun 843.775 Bitcoin im Wert von rund 55 Milliarden Dollar in seiner Bilanz. Die Bitcoin-Dominanz liegt bei 61 Prozent, dem höchsten Stand seit über zwei Jahren, was kleinere Altcoins unter Druck setzt. Die Fed tagt am 28. Juli, die Märkte rechnen zu 70 Prozent mit unveränderten Zinsen. Bei 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht BTC massive neue Zuflüsse für ein neues Allzeithoch, und genau diese Rechnung treibt erfahrene Anleger in eine völlig andere Ecke des Marktes.

Pepeto zieht Bitcoin-Kapital an, während der ETF-Markt auf Richtungssignale wartet

Die Rechnung ist einfach: Bei 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung muss BTC um 65.000 Dollar steigen, nur um sich zu verdoppeln. Frühe Positionen in Projekten vor dem ersten Listing bieten ein Vielfaches davon, und genau dorthin bewegt sich das Kapital, das gerade aus den Bitcoin-ETFs abfließt.

Was Pepeto aufgebaut hat, erklärt, warum Bitcoin-Investoren ihre Positionen in diesem Presale aufbauen. Eine Exchange-Ebene verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana, wobei Gasgebühren auf null sinken und jeder Token von einem Bildschirm aus handelbar wird. Eine KI prüft jede Order auf Schwachstellen, bevor sie zur Ausführung kommt. Jeder Handel auf PepetoSwap erzeugt direkten Kaufdruck auf den Token, dasselbe Modell, das BNB zu einem 90-Milliarden-Dollar-Asset machte.

Der Pepe-Mitgründer, der einen Token über sieben Milliarden Dollar Marktkapitalisierung geführt hat, leitet das Team. SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Anleger auf eine unabhängig bestätigte Grundlage setzen. Wenn Wallets, die normalerweise nur BTC und ETH halten, bei einem Fear Index von 15 in einen Presale einsteigen, ist das informiertes Kapital, das sich vor einem bestätigten Listing positioniert.

Dogecoin erreichte 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung mit null Produkten und einem viralen Moment. Rob, über den Fortune berichtete, investierte 8.000 Dollar in Shiba Inu und stieg mit 1,5 Millionen aus. Pepeto trägt dieselbe Dynamik, aber mit drei funktionierenden Produkten und realer Infrastruktur dahinter. Großinvestoren steigen in einer Angstphase nur ein, wenn echte Überzeugung hinter dem eingesetzten Kapital steht.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen institutionelles Bitcoin-Interesse, doch bei 1,33 Billionen Dollar bleibt das Multiplikator-Potenzial begrenzt. Rob wartete nicht auf den perfekten Zeitpunkt, er stieg ein, als die breite Masse fehlte, und vervielfachte sein Kapital. Die Großinvestoren bewegen sich bereits, und das Zeitfenster wird mit jeder Phase enger. Wer jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich den Presale-Preis, bevor das Listing den Zugang für immer verändert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Bitcoin-ETF-Zuflüsse über den aktuellen Markt?

Die siebentägige Zuflussserie von 981 Millionen Dollar endete am 23. Juli mit 225 Millionen Dollar an Abflüssen. BlackRocks IBIT führte beide Richtungen an. Standard Chartered hält sein BTC-Jahresendziel bei 100.000 Dollar nach drei Senkungen.

Lohnt sich der Pepeto-Presale vor dem Binance-Listing?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, verfügt über ein SolidProof-Audit und drei fertiggestellte Produkte. Der Presale-Preis liegt bei $0,000000188. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.