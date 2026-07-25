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ARB sprang am 9. Juli 2026 um 19 Prozent und war damit der stärkste Wert unter den 100 größten Kryptowährungen. Der Auslöser war Robinhood Chain, eine Blockchain auf Arbitrum-Technologie, die an einem einzigen Tag 568 Millionen Dollar Handelsvolumen verarbeitete und innerhalb der ersten Woche 17 Millionen Transaktionen abwickelte. Der Token notiert aktuell bei rund 0,086 Dollar und liegt 96 Prozent unter seinem Allzeithoch von 2,39 Dollar. Die Frage hinter der Arbitrum Prognose lautet, ob Robinhood Chain diesen Abstand dauerhaft verringern kann.

Arbitrum Prognose zwischen Robinhood Chain und Token-Unlock-Druck

ARB stieg am 9. Juli um 19 Prozent und verzeichnete laut CoinDesk den stärksten Tagesgewinn unter den Top-100-Kryptowährungen. Der Katalysator war Robinhood Chain, eine Layer-2-Blockchain auf dem Orbit-Stack, die am 1. Juli ihr Mainnet startete und am 8. Juli 568 Millionen Dollar Handelsvolumen an einem Tag verarbeitete. Bitcoin legte im selben Zeitraum nur 1,5 Prozent zu, Ethereum blieb bei 0,5 Prozent. Das Handelsvolumen übertraf die Prognose von FalconX, die für die gesamten ersten sechs Monate lediglich 1,1 Millionen Dollar an Netzwerkgebühren erwartet hatten.

Offchain Labs gab bekannt, dass 10 Prozent der Nettogebühren von Orbit-Netzwerken an das Arbitrum-Ökosystem zurückfließen, davon 8 Prozent an die DAO-Treasury und 2 Prozent in die Entwicklung. MetaMask integrierte am 15. Juli die Unterstützung für Robinhood Chain und öffnete damit Millionen von Nutzern den Zugang zum Netzwerk. Ein Wal zog laut CoinMarketCap 15,56 Millionen ARB im Wert von 1,37 Millionen Dollar von Coinbase ab. Der Token handelt dennoch bei 0,086 Dollar und liegt 96 Prozent unter dem Allzeithoch von 2,39 Dollar aus dem Januar 2024.

Changelly setzt den Durchschnittskurs für Juli bei 0,0755 Dollar an, Cryptopolitan sieht die Spanne zwischen 0,075 und 0,10 Dollar. Robinhood Chain erreichte in der ersten Woche mehr als 80 Millionen Dollar TVL und über 200 Millionen Dollar in Stablecoins. Ein Token-Unlock von 92,65 Millionen ARB im Juli erhöht den Angebotsdruck, und die Frage bleibt, ob das Einnahmemodell von Robinhood Chain die Verwässerung auffangen kann.

Selbst im besten Szenario braucht ARB einen 28-fachen Anstieg, um das alte Hoch von 2,39 Dollar zu erreichen. Bei einem Governance-Token, der keine Transaktionsgebühren abwickelt, hängt der langfristige Wert davon ab, ob die Einnahmen aus dem Ökosystem tatsächlich beim Token ankommen. Uniswap und 1inch gehören zu den ersten DeFi-Partnern auf Robinhood Chain, doch ob diese Aktivität den ARB-Kurs dauerhaft stützt, muss sich erst zeigen.

Warum Pepeto die Lücke schließt, die die Arbitrum Prognose offenlässt

ARB braucht einen 28-fachen Anstieg, um alte Höchststände zu erreichen, und genau diese Mathematik treibt Kapital in Presale-Einstiege, bei denen der Markt den Preis noch nicht bestimmt hat. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während ARB neue Tiefstände markierte, und Kapital, das während fallender Kurse in ein Projekt fließt, zeigt fundierte Überzeugung, nicht Spekulation.

PepetoSwap bildet das Herzstück der Plattform und wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab, sodass der volle Wert jeder Transaktion beim Halter verbleibt. Die Cross-Chain Bridge bewegt Token von Ethereum zur BNB Chain ohne Transferkosten. SolidProof hat sämtliche Smart Contracts der Plattform einer vollständigen und unabhängigen Prüfung unterzogen und damit eine Sicherheitsgrundlage geschaffen, die den meisten Presales in diesem Zyklus fehlt.

Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins steht hinter dem Projekt. PEPE erreichte eine Spitzenbewertung jenseits der 11-Milliarden-Dollar-Marke bei 420 Billionen Token, ohne dass eine funktionierende Plattform dahinterstand. Pepeto bringt PepetoSwap und die Bridge als fertige Werkzeuge mit, und die über 40.000 Teilnehmer, die bereits im Presale sind, haben sich ihre Position gesichert, bevor der Markt einen Preis setzt. Wer heute zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich das Renditepotenzial zwischen Presale und Listing. Mit jedem Fortschritt auf der Listing-Roadmap steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Einstieg den höchsten Kursgewinn dieses Marktzyklus liefert.

Fazit

Die Arbitrum Prognose zeigt, dass ARB bei 0,086 Dollar einen 28-fachen Anstieg für alte Höchststände braucht. Pepeto bietet eine andere Ausgangslage, weil der Presale-Einstieg heute noch zu einem festen Kurs verfügbar ist und das Renditepotenzial bis zum Listing komplett erhalten bleibt. Derselbe Gründer brachte den originalen Pepe-Coin auf eine Milliardenbewertung, und das erneut mit einer funktionierenden Handelsplattform zu wiederholen, dürfte ein bewährtes Muster bestätigen. Wer heute kauft, positioniert sich dort, wo die größten Multiplikatoren entstehen.

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Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Arbitrum Prognose nach dem Start von Robinhood Chain?

ARB legte am 9. Juli um 19 Prozent zu nach 568 Millionen Dollar Handelsvolumen auf Robinhood Chain. Der Token braucht dennoch einen 28-fachen Anstieg für sein altes Hoch.

Wie verhält sich Pepeto im Vergleich zur Arbitrum Prognose?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit erwarteter Binance-Listung und dem Gründer des originalen Pepe-Coins. Aktuelle Presale-Daten auf pepetocoin.com.