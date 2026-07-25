Taiwan steigt fast 70 Prozent, Südkorea sogar 101 Prozent. Franklin Templeton sieht die nächste KI-Rally längst nicht mehr nur in Amerika. Einfache Chip-Wetten reichen nicht mehr. Künstliche Intelligenz ist längst kein rein amerikanisches Anlagethema mehr. Taiwan, Südkorea und Japan besetzen wichtige Positionen in der globalen Wertschöpfungskette. Darauf verweisen Dina Ting und Marcus Weyerer von Franklin Templeton. Taiwan dominiert die Fertigung moderner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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