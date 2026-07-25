BNB Prognose nach dem 36. Token Burn und der neuen Layer-1 für KI-Agenten

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Die BNB Prognose steht im Juli 2026 im Zeichen zweier Entwicklungen. Der 36. Token Burn vernichtete am 15. Juli rund 1,6 Millionen BNB im Wert von 932 Millionen Dollar. Gleichzeitig kündigte BNB Chain eine neue Layer-1-Blockchain an, die auf über 100.000 Transaktionen pro Sekunde abzielt. BNB notiert trotzdem bei 570 Dollar und liegt 58 Prozent unter dem Allzeithoch. Reicht diese Kombination, oder entsteht die größere Chance an einem früheren Punkt im Marktzyklus?

BNB Prognose zwischen dem 932-Millionen-Dollar-Burn und der 100.000-TPS-Roadmap

Binance vollzog am 15. Juli den 36. Token Burn und entfernte 1.615.827 BNB im Wert von 932 Millionen Dollar dauerhaft aus dem Umlauf laut CryptoBriefing. Das Gesamtangebot sank auf 133,17 Millionen Token in Richtung der Zielmarke von 100 Millionen. Im ersten Quartal lag der Burn-Wert noch bei 1,27 Milliarden Dollar, als der Kurs über 900 Dollar notierte. Der deflationäre Mechanismus reduziert das Angebot seit Jahren kontinuierlich und stützt den Kurs auf der fundamentalen Seite.

Am 8. Juli stellte BNB Chain die Roadmap für eine völlig neue Layer-1-Blockchain vor, die auf über 100.000 Transaktionen pro Sekunde für Hochfrequenzhandel und autonome KI-Agenten abzielt laut CoinDesk. Das Testnet soll Ende 2026 starten und das Mainnet Anfang 2027. In der ersten Jahreshälfte verdoppelte BNB Smart Chain den Durchsatz von rund 2.800 auf etwa 5.200 Transaktionen pro Sekunde und verkürzte die Blockzeit von 750 auf 450 Millisekunden. Der VanEck VBNB ETF eröffnete institutionellen Anlegern regulierten Zugang zu BNB an der Nasdaq. BNB Chain verarbeitet täglich über 14 Millionen Transaktionen.

Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 596 Dollar mit einer Obergrenze bei 626 Dollar. Bei einer Marktkapitalisierung von 76 Milliarden Dollar braucht BNB gewaltige Zuflüsse für jede Verdopplung, und selbst eine Rückkehr auf 700 Dollar bedeutet von 570 Dollar aus nur rund 23 Prozent. Genau diese Reife begrenzt den prozentualen Hebel und lenkt den Blick auf Einstiege, die vor der ersten Börsennotierung stehen.

Pepeto mit Risk Scorer und Exchange-Modell vor dem Binance-Listing

Während BNB sein Angebot durch Burns reduziert und den Durchsatz verdoppelt, formiert sich in einer früheren Phase ein Projekt, das den Einstieg vor dem Börsen-Listing ermöglicht. Pepeto hat in einem Marktumfeld, das die meisten Altcoins unter Druck gesetzt hat, mehr als 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital aufgenommen. Die Tools, die hinter dem Projekt stehen, schützen Kapital auf eine Art, die große Token in dieser Phase nie angeboten haben.

Der Risk Scorer durchleuchtet Smart Contracts automatisch auf Schwachstellen, bevor ein Nutzer Kapital investiert, und filtert potenzielle Risiken heraus, die ohne diese Prüfung unsichtbar geblieben wären. PepetoSwap funktioniert als gebührenfreie Börse, bei der jeder Handel den vollen Betrag im Portfolio belässt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne dass Kosten anfallen, und sorgt dafür, dass Kapital dort bleibt, wo es arbeiten soll. Ein ehemaliger Binance-Experte ist Teil des Entwicklungsteams und hat die Handelswerkzeuge so konzipiert, dass sie vom ersten Tag an echtes Volumen verarbeiten konnten.

Vor dem öffentlichen Start des Presales hat SolidProof als unabhängiges Prüfunternehmen sämtliche Smart Contracts einer gründlichen Sicherheitsanalyse unterzogen und ohne Beanstandung freigegeben, was dem Projekt eine Vertrauensbasis verschafft, die in der Meme-Coin-Branche die Ausnahme bleibt. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und noch hat keine Börse einen Kurs für den Token festgelegt. Sobald das Binance-Listing eintritt, dürfte der Abstand zwischen Presale-Einstieg und Börsenpreis für den gesamten Markt sichtbar werden, und die BNB Prognose wird dann zeigen, wie begrenzt das Potenzial eines reifen Netzwerks im Vergleich wirklich ist.

BNB bietet von 570 Dollar aus begrenztes prozentuales Aufstiegspotenzial in einem reifen Netzwerk. Pepeto bietet dagegen ein Exchange-Modell, das dem Prinzip von Binance selbst ähnelt, aber in einer Phase vor dem Listing steht, in der die Bewertung noch nicht durch den breiten Markt festgelegt wurde. Die frühen Wallets haben dieses Muster längst erkannt, und die mehr als 10 Millionen Dollar im Presale beweisen es.

Fazit

Die BNB Prognose bestätigt, dass Supply-Druck durch Burns funktioniert, doch von 570 Dollar aus bietet BNB maximal 23 Prozent. Pepeto folgt dem Exchange-Modell, das Binance selbst in die Top-5 gebracht hat, und der Presale-Einstieg existiert nur bis zum Listing. Für frühe Käufer könnte das Listing ein Renditepotenzial freisetzen, das bei einem Token dieser Größe nicht mehr existiert. Wer nach dem Listing kauft, bezahlt den Preis, den die frühen Wallets längst für sich gesichert haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der 36. Token Burn für die BNB Prognose?

Der Burn entfernte 1,6 Millionen BNB im Wert von 932 Millionen Dollar. Das Angebot sank auf 133,17 Millionen Token. Von 570 Dollar aus bleibt das prozentuale Potenzial bei der aktuellen Marktkapitalisierung begrenzt.

Ist Pepeto eine sinnvolle Ergänzung zu BNB im Portfolio?

Pepeto bietet ein gebührenfreies Exchange-Modell mit Risk Scorer und Cross-Chain-Bridge, geprüft durch SolidProof, vor dem Binance-Listing. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com) zeigt alle Details.