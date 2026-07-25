Südkorea treibt den Ausbau seiner KI-Industrie mit Projekten im Gesamtwert von 950 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 835 Milliarden Euro, voran. Samsung Electronics und die SK Group schließen dafür umfangreiche Vereinbarungen mit US-Technologiekonzernen. Im Mittelpunkt stehen Halbleiter, leistungsfähige Speicher und neue KI-Rechenzentren.US-Konzerne sichern sich Chipkapazitäten Die Vereinbarungen zeigen, wie frühzeitig US-KI-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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