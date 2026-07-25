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Der Bitcoin Kurs liegt am 24. Juli 2026 bei rund 65.000 Dollar und hat sich innerhalb von drei Wochen um zwölf Prozent vom Jahrestief erholt. Anfang Juli fiel BTC auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Spot-ETFs beendeten die längste Abflussserie seit Produktstart und bringen wieder frisches Kapital. Der CLARITY Act Entwurf sorgt für Bewegung im Senat. Die Frage lautet nicht nur, wohin BTC steuert, sondern wo der Einstieg liegt, den der Markt noch nicht bepreist hat.

Bitcoin Kurs erholt sich vom 21-Monats-Tief und kämpft um 66.000 Dollar

Der Bitcoin Kurs notierte am 23. Juli bei 65.659 Dollar laut Fortune und lag damit 200 Dollar unter dem Vortag. Vom Allzeithoch bei 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025 fehlen BTC derzeit rund 48 Prozent. Anfang Juli hatte BTC noch bei 57.950 Dollar notiert und das tiefste Niveau seit 21 Monaten erreicht. Der Juni schloss mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent und war der stärkste Monatseinbruch seit Juni 2022. Die Erholung auf über 65.000 Dollar ist die kraftvollste Gegenbewegung des gesamten Jahres 2026.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichnen laut wallstreet-online die zweite Woche in Folge Nettozuflüsse. In der zweiten Juliwoche flossen 75,7 Millionen Dollar in die Fonds, nach 197,4 Millionen Dollar in der Vorwoche. Der Gesamtzufluss im Juli beträgt rund 200 Millionen Dollar, obwohl die Jahresbilanz mit minus 5,2 Milliarden Dollar weiter im negativen Bereich liegt. Die CPI-Überraschung im Juni drückte die US-Inflation auf 3,5 Prozent, und der Bitcoin Kurs reagierte mit einem sofortigen Sprung nach oben. Citigroup senkte trotzdem ihr Zwölf-Monats-Kursziel für BTC auf 82.000 Dollar.

Der CLARITY Act erreichte am 22. Juli einen neuen Entwurf mit vorübergehender Ethik-Klausel. Thune warnte jedoch am 23. Juli, dass BTC womöglich ohne dieses Gesetz in die Sommerpause geht. Die Fed trifft sich am 28. und 29. Juli, und die Märkte geben rund 70 Prozent Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen. Der Bitcoin Kurs steht bei 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung vor einer klaren Hürde, denn jede Verdopplung erfordert Hunderte Milliarden an frischem Kapital. Die Frage bleibt, ob der Bitcoin Kurs allein die Renditen liefert, die erfahrene Anleger erwarten.

Pepeto bietet den Einstieg, den der Bitcoin Kurs nicht mehr ermöglicht

Der Bitcoin Kurs erholt sich, doch Wallets mit der besten Bilanz vergangener Zyklen positionieren sich parallel in Einstiegen, die der offene Markt noch nicht bewertet hat. Pepeto ist genau ein solcher Einstieg, geschaffen von einem ehemaligen Binance-Experten, der die Mechanik einer erfolgreichen Listung aus erster Hand kennt. Der Risk Scorer prüft jeden Token auf Sicherheit, bevor Kapital in einen Trade fließt, und gibt Anlegern damit ein Werkzeug, das betrügerische Projekte erkennt, bevor Geld den Wallet verlässt.

Die Cross-Chain Bridge verbindet mehrere Blockchains und leitet Token direkt zwischen Netzwerken weiter, ohne dass Drittanbieter benötigt werden. BTC bewegt sich in einem Markt mit hoher Liquidität, während Pepeto als Handelsplattform mit null Gebühren ein vollständiges Ökosystem vor der Listung fertiggestellt hat. Die Sicherheitsprüfung durch SolidProof umfasste eine vollständige Analyse des Smart Contracts und bestätigte, dass der Programmcode den Standards für einen vertrauenswürdigen öffentlichen Token-Verkauf entspricht. Insgesamt hat der Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und die verbleibenden 420 Billionen Token warten auf Käufer, die vor der Listung handeln.

Der Bitcoin Kurs bei 65.000 Dollar müsste auf 130.000 Dollar steigen, um eine Verdopplung zu erreichen, und das erfordert massive Kapitalzuflüsse über Monate hinweg. Pepeto hingegen könnte am Tag der Listung einen der größten Kursanstiege dieses Zyklus verzeichnen, weil die Lücke zwischen Presale-Einstieg und Börsenpreis die eigentliche Renditequelle darstellt. Der Preis von 0,000000188 Dollar steht nur so lange zur Verfügung, wie der Presale läuft, und verschwindet dauerhaft mit der Listung. Wer heute zum Presale-Preis kauft, sichert sich die Differenz zum Börsenstart, und genau diese Lücke könnte Gewinne liefern, die BTC bei dieser Marktkapitalisierung nicht mehr ermöglicht.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt mit der Erholung auf über 65.000 Dollar, dass Kapital in den Kryptomarkt zurückkehrt. ETF-Wende und CLARITY Act stützen den Trend, doch BTC braucht bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung gewaltige Summen für jede Bewegung. Die Renditen, die Portfolios verändern, entstehen dort, wo der Preis noch vom Presale bestimmt wird. Pepeto bringt fertige Produkte, einen SolidProof-geprüften Vertrag und eine erwartete Listung mit. BTC steigt schrittweise, aber der Presale-Einstieg hat ein Ablaufdatum. Wer nach der Listung kauft, zahlt den Preis, den frühe Wallets bereits hinter sich gelassen haben.

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Häufig gestellte Fragen

Wohin bewegt sich der Bitcoin Kurs im Juli 2026?

BTC notiert bei rund 65.000 Dollar nach einer Erholung vom 21-Monats-Tief. Die Fed-Sitzung am 28. Juli und der CLARITY Act Entwurf bestimmen die nächste Richtung, während Standard Chartered ein Jahresendziel von 100.000 Dollar hält.

Was ist Pepeto und welche Produkte bietet das Projekt?

Pepeto ist eine Handelsplattform mit gebührenfreiem Swap, Risk Scorer und Cross-Chain Bridge, entwickelt von einem ehemaligen Binance-Experten. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und alle Informationen zur erwarteten Listung finden Sie auf pepetocoin.com.