Ethereum Prognose im Juli 2026 nach drei Verlustquartalen und der ersten ETF-Wende

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Die Ethereum Prognose steht vor einer historischen Premiere, denn der Token hat zum ersten Mal drei Quartale in Folge im Minus geschlossen. Der Kurs liegt bei rund 1.920 Dollar und damit 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Spot-ETFs verzeichneten nach acht Wochen ohne positive Woche erstmals wieder Nettozuflüsse von 105 Millionen Dollar. Die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal und verlängert damit die Wartezeit für Anleger. Reicht diese ETF-Wende für eine nachhaltige Erholung, oder entsteht die eigentliche Chance dieses Sommers an einem völlig anderen Ort?

Ethereum Prognose nach drei historischen Verlustquartalen und der ETF-Wende im Juli

Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale markieren laut wallstreet-online eine absolute Premiere in der gesamten Kurshistorie von Ethereum. Der Kurs fiel vom Januarniveau bei 3.400 Dollar auf unter 1.520 Dollar im Juni, bevor eine Erholung einsetzte. Citi senkte am 1. Juli das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar und strich die erwarteten ETF-Zuflüsse vollständig. Der Fear and Greed Index verharrt bei 27 Punkten und zeigt tiefe Angst im gesamten Kryptomarkt an.

In der Woche bis zum 11. Juli drehten die Spot-ETF-Zuflüsse erstmals ins Positive und brachten laut Changelly 84,42 Millionen Dollar frisches Kapital. Die darauffolgende Woche bestätigte den Trend mit 105 Millionen Dollar Nettozuflüssen, angeführt vom BlackRock ETHA-Fonds. Damit endete die längste Abflussserie und brachte dem Kurs einen ersten positiven Impuls. Der RSI liegt bei 52 und signalisiert neutrale Bedingungen mit Raum für beide Richtungen. CoinDCX zeigt eine Zielzone zwischen 1.900 und 1.945 Dollar, und ein Monatsschluss über dem 50-Tage-Durchschnitt bei 1.801 Dollar würde den Weg Richtung 1.960 Dollar öffnen.

Die Ethereum Foundation verschob Glamsterdam auf das dritte Quartal, und Entwickler arbeiten an einem Gas-Limit von 200 Millionen gegenüber den aktuellen 60 Millionen. Vitalik Buterin stellte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan vor, der einen drei bis vier Jahre dauernden Netzwerkumbau vorsieht. Selbst das bullische Kursziel bei 2.240 Dollar liegt nur 20 Prozent über dem aktuellen Niveau. Ein Gewinn von 20 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von 232 Milliarden Dollar bewegt ein Portfolio kaum. Für Trader, die echte Bewegung im Portfolio suchen, muss die Rechnung von einem völlig anderen Ausgangspunkt starten.

Pepeto und die Cross-Chain-Bridge vor der erwarteten Binance-Listung

Während die Ethereum Prognose an einem einzigen Upgrade und den Entscheidungen institutioneller Fonds hängt, suchen erfahrene Trader nach Einstiegen mit eigenem Katalysator. Pepeto wurde genau für diesen strategischen Ansatz entwickelt. Die Cross-Chain-Bridge des Projekts ermöglicht es Haltern, ihre Token zwischen verschiedenen Netzwerken zu transferieren, ohne auf langsame Abwicklungsprozesse angewiesen zu sein. Das bedeutet, dass die gesamte Infrastruktur bereits arbeitet, während der Token noch auf Presale-Niveau gehandelt wird.

Hinter dem Projekt steht ein ehemaliger Binance-Experte, der die Mechanik von Börsenlistungen aus erster Hand kennt und versteht, wie sich ein Token nach dem Listing bewegt. Neben der Bridge bietet Pepeto auch eine integrierte Swap-Plattform, die Trades verarbeitet, bevor die erste Kerze an einer Börse gedruckt wird. Jedes dieser Produkte wurde öffentlich gezeigt und ist bereits einsatzbereit, während andere Projekte noch an Testversionen arbeiten. Genau diese Kombination aus fertiger Technik und einem günstigen Preis auf Presale-Niveau macht den Unterschied zu Projekten, die nur Versprechen für die Zukunft liefern.

Der Presale hat bislang mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt, und diese Summe bestätigt, dass echte Kaufkraft in das Projekt fließt und nicht nur spekulatives Interesse. SolidProof hat den gesamten Vertragscode vor dem Start des Presales unabhängig geprüft und vollständig verifiziert, was Käufern eine Sicherheitsebene bietet, die viele vergleichbare Projekte in der Frühphase nicht vorweisen können. Der Token wird derzeit für 0,000000188 Dollar gehandelt, weil die erwartete Binance-Listung noch nicht stattgefunden hat und der Presale noch offen ist.

Mit 420 Billionen Token im Gesamtangebot bietet das Projekt eine Einstiegsrechnung, die etablierte Coins mit Milliarden-Marktkapitalisierung nicht mehr liefern können. Die Differenz zwischen dem aktuellen Presale-Preis und dem erwarteten Listungskurs eröffnet ein Renditepotenzial, das bei einem Projekt mit dieser Kapitaldecke und fertiger Infrastruktur nur in der Presale-Phase verfügbar ist. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details für Käufer, die sich jetzt positionieren wollen.

Fazit

Die Ethereum Prognose im Juli zeigt einen Token, der nach drei Verlustquartalen um die 1.900-Dollar-Marke kämpft, und selbst das bullische Szenario liefert nur 20 Prozent. Pepeto bietet eine völlig andere Rechnung, weil die Distanz zwischen Presale und Börsenlistung das Vielfache liefern kann, das ein Large Cap nicht mehr erreicht. Jede neue Presale-Stufe hebt den Einstiegspreis an, und wer heute wartet, bezahlt morgen mehr für dieselbe Position. Die Binance-Listung rückt näher, das Presale-Kapital wächst täglich, und der aktuelle Einstiegspreis wird nach dem Börsenstart nicht zurückkommen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Juli 2026?

Die Ethereum Prognose zeigt eine Zielzone zwischen 1.900 und 1.945 Dollar. ETH muss den 50-Tage-Durchschnitt bei 1.801 Dollar überwinden, damit sich der Weg zum 100-Tage-Durchschnitt bei 1.960 Dollar öffnet. Spot-ETFs verzeichneten erstmals seit acht Wochen positive Zuflüsse von 105 Millionen Dollar.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Cross-Chain-Trading-Hub mit Bridge und Swap-Plattform vor einer erwarteten Binance-Listung. Das Projekt wurde von SolidProof vollständig geprüft und hat im Presale bislang Millionen an Kapital eingesammelt. Alle Details sind auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com verfügbar.