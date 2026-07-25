© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/APAlphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle investieren fast 800 Milliarden US-Dollar in KI. Die Cashflows geraten unter Druck. Der Boom wird zunehmend mit Schulden, Aktien und Leasing finanziert.Der Ausbau künstlicher Intelligenz (KI) verändert die Finanzierung der größten Technologiekonzerne. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle können ihre Investitionen zunehmend nicht mehr allein aus dem laufenden Geschäft bezahlen. Das schreiben die FactSet-Researcherinnen Guniz Kama und Bina Rajput. Die fünf Hyperscaler dürften im Geschäftsjahr 2026 mehr als 690 Milliarden US-Dollar investieren. Einschließlich Leasing und Vorauszahlungen könnte die Summe im Kalenderjahr fast 800 Milliarden …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US68389X1054,US30303M1027Den vollständigen Artikel lesen
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