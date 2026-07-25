Bitcoin Prognose vor der Fed-Entscheidung am 28. Juli und dem CLARITY Act Durchbruch

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Die Bitcoin Prognose steht am 24. Juli 2026 bei rund 65.000 Dollar, während der Kurs 48 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025 liegt. Das Weiße Haus hat die Ethik-Klausel für den CLARITY Act akzeptiert und damit die größte Hürde für das Kryptogesetz beseitigt. Die Fed trifft sich am 28. und 29. Juli, und dieses Meeting dürfte die Richtung für die kommenden Monate vorgeben. Während Wale 270.000 BTC nahe dem Tiefpunkt kauften, stellt sich die Frage, ob die Erholung nachhaltig ist oder ob der nächste Schub erst von der Notenbank kommen muss.

Bitcoin Prognose nach CLARITY Act Durchbruch und CPI-Überraschung im Juli 2026

BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Der Juni schloss laut wallstreet-online mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent und war der stärkste Monatseinbruch seit Juni 2022. Die US-Inflation fiel im Juni überraschend auf 3,5 Prozent, während Volkswirte mit 3,8 Prozent gerechnet hatten. Diese CPI-Überraschung trieb BTC innerhalb weniger Tage über 65.000 Dollar und gab dem Markt sofort neuen Aufwind.

Am 21. Juli erklärte Finanzminister Scott Bessent, der CLARITY Act stehe an der Ziellinie. BTC sprang um 2,5 Prozent und erreichte zeitweise 67.000 Dollar. In 24 Stunden flossen 63 Milliarden Dollar in den Gesamtmarkt. Spot-ETFs verzeichneten den fünften Zuflusstag in Folge und beendeten eine fast zweimonatige Abflussserie, die allein im Juni 4,5 Milliarden Dollar aus den Fonds gezogen hatte. In der zweiten Juliwoche flossen laut CoinDCX 75,7 Millionen Dollar in die Fonds, nach 197,4 Millionen in der Vorwoche.

Die größten Wallets kauften rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe der 59.000-Dollar-Marke, während Kleinanleger noch verkauften. Standard Chartered hält ein Kursziel von 100.000 Dollar bis Ende 2026. Changelly sieht einen Julidurchschnitt von 69.283 Dollar mit einer Spanne zwischen 64.585 und 73.980 Dollar.

Die Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh trifft sich am 28. und 29. Juli, und Märkte geben der Notenbank rund 70 Prozent Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen. Bei 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht BTC gewaltige Summen für jede Verdopplung, und die Frage ist, ob der Multiplikator in BTC selbst liegt oder in Einstiegen, die der offene Markt noch nicht bepreist hat.

Pepeto liefert die Presale-Mathematik, die bei der Bitcoin Prognose nicht mehr möglich ist

BTC braucht bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung Jahre für echte Vervielfachungen. Wer dagegen früh in Projekte mit eigenem Katalysator einsteigt, könnte dieses Warten in Rendite verwandeln. Pepeto ist eine funktionierende Börse, die vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins aufgebaut wurde, und die Werkzeuge zum Schutz jedes Handels sind bereits aktiv.

Der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer Kapital einsetzt, und die Fallen, die Wallets bei neuen Token-Starts leeren, werden markiert, bevor Geld hineinfließt. Die Cross-Chain Bridge verbindet Ethereum mit BNB Chain und Solana ohne Gebühren, sodass Halter Kapital frei über Netzwerkgrenzen bewegen können, ohne einen Dollar zu verlieren. Diese Kombination aus Risikokontrolle und Netzwerküberbrückung gibt dem Pepeto Token einen funktionalen Unterbau, den der erste Pepe in seiner Entstehungsphase nie hatte.

Jeder Vertrag hat eine vollständige Prüfung durch SolidProof durchlaufen, bei der der gesamte Code auf Schwachstellen und Manipulationsrisiken untersucht und als sicher bestätigt wurde. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Die gesamte Tokenmenge von 420 Billionen folgt der gleichen Struktur, die der originale Pepe nutzte, um 11 Milliarden Dollar Bewertung zu erreichen.

Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token. Frühe BTC-Käufer erzielten ihre Renditen, weil sie vor der Masse gehandelt haben. Das Renditepotenzial auf dem aktuellen Presale-Niveau könnte bei einer erfolgreichen Listung vergleichbare Ergebnisse liefern, und jeder Tag im Presale ist ein Tag, an dem dieser Einstieg noch verfügbar ist.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt bullische Signale durch den CLARITY Act und die ETF-Wende, aber der Zeitrahmen für echte Multiples misst sich in Monaten. Pepeto verkürzt diesen Zeitrahmen, weil die erwartete Binance-Listung den Moment definiert, ab dem der offene Markt den Kurs setzt. Ein geprüfter Presale mit funktionierender Börse bietet die Mathematik, die BTC bei dieser Bewertung nicht mehr liefern kann. Der Presale-Preis steht jetzt, das Renditepotenzial ist messbar, und die Listung rückt näher.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die BTC-Prognose für Ende Juli 2026?

Changelly sieht einen Julidurchschnitt von 69.000 Dollar mit einer Spanne zwischen 64.500 und 74.000 Dollar. Die Fed-Entscheidung am 28. Juli und der CLARITY Act gelten als die beiden entscheidenden Katalysatoren.

Warum gilt Pepeto als interessanter Presale in diesem Zyklus?

Pepeto betreibt eine funktionierende Börse mit Risk Scorer und Cross-Chain Bridge, die vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins aufgebaut wurde. Das SolidProof-Audit und die erwartete Binance-Listung positionieren den Presale als frühen Zugang, wie pepetocoin.com zeigt.