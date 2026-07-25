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Die Bitcoin Prognose steht vor einer neuen Realität, denn neun der größten Finanzinstitutionen rüsten den Code der Kryptowährung gegen Quantencomputer auf. BlackRock, Coinbase und Strategy haben gemeinsam mit sechs weiteren Unternehmen das Bitcoin Security Consortium gegründet und 15 Millionen Dollar zugesagt. Bitcoin notiert bei rund 65.600 Dollar, während etwa 7 Millionen BTC im Wert von 460 Milliarden Dollar als potenziell gefährdet gelten. Erstmals sichern Institutionen die Zukunft des Netzwerks aktiv ab und verändern damit die Grundlage jeder Kursprognose. Kann diese Verteidigungsoffensive den Kurs aus dem monatelangen Abwärtstrend befreien?

Bitcoin Prognose nach dem Start des Bitcoin Security Consortium

Neun der größten institutionellen Namen im Bitcoin-Ökosystem haben am 23. Juli das Bitcoin Security Consortium gegründet. Laut Decrypt gehören BlackRock, Coinbase, Strategy, ARK Invest, Block, Blockstream, Fidelity Digital Assets und Galaxy zu den Gründungsmitgliedern. Sie haben 15 Millionen Dollar über drei Jahre zugesagt, um die Sicherheitsforschung und Open-Source-Entwicklung zu finanzieren. Jedes Mitglied verteilt seine Mittel unabhängig, und das Konsortium verzichtet ausdrücklich auf jede Rolle in der Bitcoin-Governance.

Der Hintergrund ist ernst, denn laut CoinDesk sitzen rund 35 Prozent des umlaufenden Bitcoin-Angebots in Adressen mit offenliegenden öffentlichen Schlüsseln. Das entspricht etwa 7 Millionen BTC im Wert von 460 Milliarden Dollar, die bei einem Quantendurchbruch angreifbar wären. BIP-360 schlägt einen neuen Ausgabetyp vor, der diese Exposition begrenzen soll. Jede seriöse Kursprognose für Bitcoin muss dieses Risiko einbeziehen, obwohl die aktuelle Debatte es kaum berücksichtigt. Bitcoin notiert rund 48 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025.

Der Kurs fiel seit Jahresbeginn von über 93.000 Dollar auf zeitweise unter 58.000 Dollar und handelt nun im Bereich von 65.600 Dollar. Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni den schlechtesten Monat seit Einführung mit 4,5 Milliarden Dollar Abflüssen. Die Fed-Sitzung am 28. Juli dürfte die Zinsen unverändert lassen. Die kurzfristige Aussicht bleibt damit in einer Warteschleife zwischen institutioneller Absicherung und fehlender Kaufdynamik. Wer nach Renditen jenseits der großen Marktkapitalisierungen sucht, findet in Projekten mit funktionierenden Produkten und Presale-Preisen eine andere Ausgangslage.

Pepeto und PepetoSwap als Börsenwerkzeug im Meme-Coin-Markt

Während das Bitcoin Security Consortium den langfristigen Schutz des Netzwerks sichert, suchen viele Anleger nach Einstiegen, die bei einer Markterholung ein Vielfaches liefern können. Bei einem BTC-Kurs von 65.600 Dollar müsste sich der Preis verdreifachen, um das Allzeithoch zu erreichen, was keinen Presale-Hebel darstellt. In diesem Umfeld hat Pepeto mit PepetoSwap ein eigenes Börsenwerkzeug aufgebaut, das bereits vor der Listung aktiv ist und Käufern Zugang zu Handelsmöglichkeiten auf drei Blockchains bietet, darunter Ethereum, BNB Chain und Solana. Das Netzwerk schützt und transferiert Werte gleichzeitig, weil jedes Werkzeug ohne Unterbrechung läuft und der Handelsablauf unter einem Dach stattfindet.

Neben dem Swap liefert der Risk Scorer eine Vertragsbewertung, noch bevor Kapital die Wallet verlässt, und gibt dem Käufer damit einen Sicherheitsbericht direkt vor der Transaktion. Die Cross-Chain-Brücke verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana so, dass Token direkt und ohne Zwischenschritte zwischen den Netzwerken fließen. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins führt das Pepeto-Team, während ein erfahrener Binance-Entwickler den technischen Aufbau verantwortet. Vor dem öffentlichen Verkaufsstart hat das Sicherheitsunternehmen SolidProof jede Zeile des Smart-Contract-Codes geprüft und die ordnungsgemäße Funktion aller Verträge im gesamten Netzwerk schriftlich bestätigt.

Insgesamt haben Anleger bereits mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale eingezahlt, und der Einstiegspreis steht bei 0,000000188 Dollar. Pepe erreichte im letzten Zyklus 7 Milliarden Dollar Bewertung mit 420 Billionen Token, obwohl hinter dem Projekt kein funktionierendes Handelswerkzeug existierte. Die identische Tokenmenge, gepaart mit einem aktiven Netzwerk und einer erwarteten Binance-Listung, könnte Presale-Wallets laut Analysten Renditen eröffnen, die kein großer Token bei seinem heutigen Kurs bieten kann. Auf der offiziellen Pepeto-Website lässt sich der aktuelle Presale-Fortschritt verfolgen, und Käufer, die jetzt einsteigen, sichern sich den niedrigsten Durchschnittskurs vor der Listung.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hat durch das Quanten-Sicherheitskonsortium ein neues institutionelles Fundament erhalten, doch bei 65.600 Dollar pro Coin liegt der mögliche Multiplikator weit unter dem eines Presale-Einstiegs. Meme-Energie gepaart mit Handelswerkzeugen und einem Vorverkaufspreis tritt nur einmal pro Zyklus auf, und genau das hat der Mitgründer des originalen Pepe-Coins mit Pepeto geschaffen. Wer den Markt verfolgt, sieht ein Netzwerk, das sich absichert, während der Pepeto-Presale den direkten Einstieg zu den niedrigsten Kosten ermöglicht. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, positioniert sich für das Renditepotenzial, das die Binance-Listung freisetzen könnte, und sichert sich den günstigsten Einstieg des Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was beeinflusst die Bitcoin Prognose im Juli 2026 am stärksten?

Das neue Quanten-Sicherheitskonsortium mit BlackRock und acht weiteren Institutionen prägt aktuell die Stimmung. Gleichzeitig drücken ETF-Abflüsse von 4,5 Milliarden Dollar im Juni und die bevorstehende Fed-Sitzung auf den kurzfristigen Ausblick.

Was ist Pepeto und wie funktioniert PepetoSwap?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk mit PepetoSwap, einem Börsenwerkzeug für Ethereum, BNB Chain und Solana. Der Risk Scorer prüft Smart Contracts vor jedem Kauf, und alle Verträge wurden von SolidProof auditiert. Details auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).