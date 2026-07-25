Viele nutzen Chatbots im Studium nicht nur, um Verständnisfragen zu klären - sondern auch, um bei Prüfungen besser abzuschneiden. Für die Teilnehmer:innen eines Geschichtskurses ging das jetzt nach hinten los. Jason Gibson ist Geschichtsprofessor an der Alcorn State University in Mississippi. In einem Tiktok-Video erklärt er, wie er seine Student:innen beim unerlaubten Einsatz von KI erwischte. Dazu hatte er in einer Aufgabenstellung in der Zwischenprüfung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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