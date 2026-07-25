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Die Bitcoin Prognose rückt am 24. Juli 2026 in den Fokus, weil BTC bei rund 65.800 Dollar notiert und sich seit dem 21-Monats-Tief von 57.950 Dollar am 1. Juli um 13 Prozent erholt hat. Die US-Inflation fiel im Juni überraschend auf 3,5 Prozent und löste einen Kurssprung aus. Spot-Bitcoin-ETFs beendeten nach acht Wochen die längste Abflussserie seit Produktstart und brachten rund 600 Millionen Dollar zurück. Die größten Wallets kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Entscheidet die Fed-Sitzung am 28. Juli über die nächste Richtung, oder liegt der eigentliche Hebel ganz woanders?

Bitcoin Prognose nach CPI-Überraschung und dem Kampf um 66.000 Dollar

Der Markt steht am 24. Juli zwischen Erholung und Fed-Entscheidung. BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten laut wallstreet-online. Der Juni endete mit einem Verlust von mehr als 20 Prozent und war der stärkste Monatseinbruch seit Juni 2022. Die US-Verbraucherpreise fielen auf 3,5 Prozent, während Analysten 3,8 Prozent erwartet hatten. Dieser Unterschied löste einen Kurssprung auf 65.000 Dollar aus, weil niedrigere Inflation die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause erhöht.

Spot-Bitcoin-ETFs beendeten die längste Abflussserie seit Produktstart und brachten erstmals wieder frisches Kapital zurück. In der zweiten Juliwoche flossen 75,7 Millionen Dollar in die Fonds, nach 197,4 Millionen Dollar in der Vorwoche, wie Fortune berichtete. Die Jahresbilanz 2026 bleibt mit minus 5,2 Milliarden Dollar negativ, doch die Richtung hat sich gedreht. Am 22. Juli durchbrach BTC die Marke von 66.000 Dollar und erreichte den höchsten Stand seit über einem Monat.

Die Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh trifft sich am 28. und 29. Juli, und dieses Meeting dürfte den weiteren Kursverlauf prägen. Standard Chartered hält ein Kursziel von 100.000 Dollar bis Ende 2026, was von 65.800 Dollar aus rund 52 Prozent Gewinn bedeutet.

BTC liegt 48 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025, und die Marktkapitalisierung beträgt rund 1,3 Billionen Dollar. Bei dieser Bewertung braucht Bitcoin gewaltige Summen für jede Verdopplung. Die Erholung beschleunigt sich mit den CPI-Daten, doch der eigentliche Hebel könnte dort liegen, wo keine Billionen-Bewertung den Spielraum begrenzt.

Pepeto und der Risiko-Scanner für geprüften Handel

BTC bei 65.800 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar kann keine Vervielfachung liefern, die eine Position grundlegend verändert. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während der gesamte Kryptomarkt zwischen Erholung und Rückfall pendelt. BTC deutet auf solide Erholung hin, doch für Anleger mit dem Ziel eines frühen Einstiegs könnte eine völlig andere Position den größeren Hebel bieten.

Der Risiko-Scanner untersucht jede Vertragsadresse und macht Bedrohungen wie versteckte Sperren oder zweifelhafte Eigentümerkonstellationen sichtbar, damit Anleger informierte Entscheidungen treffen können. Der hauseigene Tauschservice verarbeitet alle Trades auf den drei größten Ketten zu null Gebühren und hält damit den gesamten Ertrag beim Anleger. Erscheint ein besserer Preis auf einer anderen Kette, schiebt die Bridge das Kapital gebührenfrei dorthin, ohne dass Transferkosten das Ergebnis schmälern. Alles läuft auf einer einzigen Plattform, die Tausch, Kettenwechsel und Sicherheitsprüfung bündelt.

Jede Funktion der Smart Contracts wurde vor dem Presale-Start von SolidProof in einer eingehenden und unabhängigen Prüfung auf Sicherheitsmängel untersucht und freigegeben. Ein ehemaliger Binance-Experte verantwortet den technischen Aufbau, und der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar. Die Plattform bietet Käufern ein fertiges Produkt, das sie jetzt testen können, statt auf Versprechen in einer Roadmap zu warten.

Frühe Bitcoin-Käufer, die 2011 bei wenigen Cent einstiegen, erzielten Vervielfachungen, die heute bei einer Billionen-Bewertung nicht mehr möglich sind. Ein Presale-Einstieg könnte ähnliche Verhältnisse schaffen, weil der öffentliche Kurs den heutigen Preis noch nicht widerspiegelt. Sobald die Listung den Handel eröffnet, verschwindet der Presale-Preis und diese Gelegenheit kommt in diesem Zyklus nicht wieder. BTC bleibt relevant, doch wer jetzt auf Presale-Niveau kauft, dürfte den entscheidenden Multiplikator erzielen, bevor ein Börsenkurs existiert.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt mit den CPI-Daten und den ETF-Zuflüssen eine klare Erholung, doch bei einer Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar bleibt der Hebel begrenzt. Selbst Standard Chartereds Ziel von 100.000 Dollar liefert nur 52 Prozent Gewinn vom aktuellen Niveau. BTC verbessert sich mit jedem positiven Datenpunkt, doch ein geprüftes Produkt auf Presale-Niveau bietet einen Multiplikator, den Bitcoin bei dieser Bewertung nicht mehr erreichen kann. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, sichert sich die Differenz zum Listungskurs als Gewinnpotenzial. Nach der Listung steht dieser Einstieg nicht mehr zur Verfügung.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC notiert bei rund 65.800 Dollar nach 13 Prozent Erholung vom Monatstief. Standard Chartered hält ein Kursziel von 100.000 Dollar bis Ende 2026.

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