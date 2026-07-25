Köln (ots) -Bei der WDR Sommer-Party am Duisburger Rheinufer wurde am Samstagabend das beliebteste Ausflugsziel Nordrhein-Westfalens ausgezeichnet, für das in den vergangenen Wochen tausende Menschen abgestimmt hatten. Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen setzte sich dabei gegen zahlreiche weitere Ausflugsziele durch.Mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher feierten die WDR Sommer-Party, die live im WDR Fernsehen und der ARD Mediathek zu sehen war. Anne Willmes und Sven Kroll moderierten den abwechslungsreichen Abend voller Musik und Unterhaltung - inklusive des spannenden Wettkampfs um den Titel "NRW Sommer Champion 2026", bei dem vier Publikumsteams aus Westfalen, dem Rheinland, dem Bergischen Land und dem Ruhrgebiet/Niederrhein gegeneinander angetreten sind."NRW Sommer Champion 2026" wurde das Team WestfalenDie Aufgaben hatten es in sich: Beim Stand-Up-Paddling im Ruhrorter Yachthafen mussten die Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb von drei Minuten einen Parcours bewältigen, den die Profis vom WSV Moers und Krefelder Kanu Klub entworfen hatten. Im NRW-Heimat-Quiz mit Nina Heuser und der Maus gab es knifflige Fragen, wie die nach der Dröppelmina - einer bauchigen Kanne, die im Mittelpunkt einer ganz besonderen Kaffeetradition aus dem Bergischen Land steht.Bei der Feuerwehr-Wasserball-Challenge gingen die Dreierteams gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr aus dem niederrheinischen Bedburg-Hau an den Start. Ziel war es, mithilfe eines Feuerwehrschlauchs einen Ball ins Tor zu befördern. Nach zwei hitzigen Halbfinals wurde das Finale live in der Sendung gezeigt. Zum Schluss wurde es verdammt scharf mit einer starken Note Ruhrgebiet: Wer schafft es, eine Currywurst in vier Schärfe-Stufen zu essen?Am Ende konnte das Team Westfalen den Titel und den dazugehörigen Pokal mit nach Hause nehmen. Die Sieger freuten sich sehr: "Wir sind überglücklich - und was von dieser Sendung bleibt, ist der unfassbare Teamgeist, der uns zusammengeschweißt hat."Zu den musikalischen Höhepunkten des Abends zählte der Auftritt von LOI, die im TV erstmals ihren neuen Song "Golden Summer" präsentierte. Musiker After Cooking lieferte Techno-Beats aus Rohren, Töpfen, Pfannen und insgesamt 38 Mikrofonen. Die WDR Sommer-Party wurde am 25. Juli um 20:15 Uhr live im WDR Fernsehen und der ARD Mediathek ausgestrahlt und ist als Teil der "Lokalzeit live"-Reihe in der ARD Mediathek Lokalzeit - Lokalzeit live: WDR Sommer-Party - hier anschauen (https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtOTdhZmFlYWYtZjUzMi00ZWRlLTkwMzQtNzNkNGRiZjczYmU1) verfügbar. Weitere Impressionen gibt es auf sommer.wdr.de.Der WDR feiert 80 Jahre NRW bis in den Herbst hinein mit der "WDR Spielbude"Die Votings und Anmeldungen für die WDR Sommer-Party liefen über die "WDR Spielbude": Zum 80-jährigen Jubiläum von Nordrhein-Westfalen finden sich dort eine Reihe von Mitmachangeboten. Alle Menschen in und aus NRW sind eingeladen, ihr Bundesland neu zu entdecken und Neues zu erleben. Auch nach der WDR Sommer-Party gibt es in der "WDR Spielbude" weiterhin attraktive Preise zu gewinnen: Darunter Tickets für Nina Chuba live in Essen, Premiere-Karten für die Dokus: "Meine Heimat. Mein Verein" in Duisburg, Münster und Düsseldorf sowie für das Fest für Tierfreu(n)de mit Simone Sombecki am 5. September in Bochum.Aktuelle Spiele gibt es hier: https://spielbude.wdr.de/?winner-prizesFotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6321282