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Die Ethereum Prognose beginnt den Juli 2026 unter historischem Druck. ETH notiert bei rund 1.925 Dollar und hat zum ersten Mal in seiner Geschichte drei aufeinanderfolgende Quartale im Minus geschlossen. Vom Allzeithoch bei 4.953 Dollar im August 2025 hat der Token mehr als 62 Prozent verloren. Die Ethereum Foundation verschob das lang erwartete Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal. Gleichzeitig kehrten die Spot-ETF-Zuflüsse nach acht Wochen Pause erstmals wieder ins Positive zurück. Kann diese Wende den Fall aufhalten, oder braucht der Kurs stärkere Impulse als frisches Fondskapital?

Ethereum Prognose nach historischer Verlustserie und dem Comeback der ETF-Zuflüsse

ETH handelt am 24. Juli 2026 bei rund 1.925 Dollar und liegt damit 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Das vierte Quartal 2025 schloss mit minus 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit minus 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit minus 25 Prozent. Diese drei aufeinanderfolgenden Verlustquartale markieren laut wallstreet-online eine absolute Premiere in der gesamten Kurshistorie von Ethereum. Citi senkte am 1. Juli das 12-Monats-Kursziel von 3.175 auf 2.240 Dollar.

Spot-Ethereum-ETFs verloren allein im Juni 529 Millionen Dollar an Kapital. In der Woche bis zum 11. Juli drehten die Zuflüsse erstmals ins Positive und brachten laut Changelly 84,42 Millionen Dollar frisches Kapital in die Fonds. Damit endete die längste Negativserie seit dem Start der ETF-Produkte. Der Fear and Greed Index verharrt bei 31 Punkten und zeigt weiterhin Angst im Kryptomarkt an. Die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade offiziell auf das dritte Quartal 2026 und verlängert damit die Wartezeit für eine technische Aufwertung.

Vitalik Buterin veröffentlichte am 4. Juli den Lean Ethereum Masterplan, der einen drei bis vier Jahre dauernden Umbau des Netzwerks vorsieht. Changelly prognostiziert für Juli einen Durchschnittskurs von 2.262 Dollar mit einer Obergrenze bei 2.763 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 233 Milliarden Dollar, und ein Rückweg zum Allzeithoch erfordert eine Erholung von 155 Prozent. Der Token zeigt langfristiges Potenzial, doch die schnellere Rendite könnte in Einstiegen liegen, bei denen der Markt den Wert noch nicht festgelegt hat.

Pepeto und PepetoSwap als Alternative zur langsamen Erholung von ETH

Große Wallets bauen ihre Positionen in Angstphasen auf, und genau dieses Verhalten zeigt sich gerade im Presale-Bereich. Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer funktionierenden Handelsplattform, die bereits echte Transaktionen abwickelt. Im Gegensatz zu ETH, das bei einer Bewertung von 233 Milliarden Dollar den möglichen Multiplikator für neue Positionen begrenzt, eröffnet Pepeto den vollen Zugang zum Marktplatz zum Presale-Preis.

PepetoSwap ermöglicht den Handel von Meme-Token ohne Gebühren, sodass jede Position ihren vollen Wert behält. Die Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne die Kosten, die bei kleineren Positionen besonders ins Gewicht fallen. Beide Werkzeuge laufen heute mit echten Daten auf der Plattform und trennen Pepeto damit von Projekten, die nur auf Roadmaps verweisen.

Der Schöpfer des originalen Pepe-Coins hat diese Plattform entworfen, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Führungsteam. Das erste Projekt dieses Gründers erreichte eine Marktkapitalisierung jenseits der 7-Milliarden-Dollar-Marke, obwohl kein Produkt hinter dem Token stand. Pepeto nutzt eine identische Tokenstruktur mit 420 Billionen Einheiten und bringt mit einer laufenden Handelsplattform genau die Substanz mit, die dem Original fehlte. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Presale-Start von SolidProof einer vollständigen und unabhängigen Sicherheitsprüfung unterzogen und hat diese ohne Beanstandungen bestanden.

Anleger haben mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale investiert, während Bitcoin um 47 Prozent und Ethereum um 62 Prozent von ihren Höchstständen fielen. Eine erwartete Binance-Listung dürfte den Moment markieren, an dem Presale-Positionen ihren Marktwert erhalten. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, nutzt das volle Renditepotenzial vor der Börsenlistung.

Fazit

Die Ethereum Prognose bestätigt, dass ETH langfristig Erholungspotenzial trägt, doch der Weg von 1.925 Dollar zum Allzeithoch dauert Jahre bei der aktuellen Marktstruktur. Pepeto bringt den Schöpfer des originalen Pepe-Coins mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Brücke zusammen, die bereits arbeiten. Was ETH in Quartalen aufholen muss, könnte eine einzige Börsenlistung für Presale-Positionen in einem Tag vervielfachen. Jeder Anleger, der jetzt zum Presale-Preis einsteigt, nutzt den Multiplikator, der nach dem Start des öffentlichen Handels nicht mehr verfügbar sein wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht ETH für den Rest des Jahres 2026?

ETH notiert bei 1.925 Dollar nach drei historischen Verlustquartalen. Changelly prognostiziert einen Durchschnitt von 2.262 Dollar, während Citi das 12-Monats-Ziel auf 2.240 Dollar gesenkt hat.

Warum zieht Pepeto in der aktuellen Marktphase Kapital an?

Der Schöpfer des originalen Pepe-Coins baut mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Brücke eine funktionierende Plattform, die bereits Transaktionen verarbeitet. Alle Informationen zum Presale finden Anleger auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).