Die Rocket Lab-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch bereits rund -58% an Wert verloren und befindet sich damit in einer ausgeprägten Korrekturphase. Nach dem starken Abverkauf stellt sich für Anleger nun die entscheidende Frage, ob der Kurs vor einer nachhaltigen Bodenbildung steht oder ob eine weitere Abwärtswelle bevorsteht. Die Charttechnik liefert derzeit wichtige Hinweise darauf, welche Kursmarken über die nächsten Bewegungen entscheiden. Wie es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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