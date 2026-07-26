Alphabet hat starke Zahlen geliefert - und die Aktie fiel trotzdem deutlich. Genau das macht den Fall interessant. Der Markt reagierte nicht auf ein schwaches operatives Geschäft, sondern auf die explodierenden KI-Investitionen und den erstmals negativen freien Cashflow. Das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich nun bei der Aktie geändert. • Alphabet wächst operativ stark.• Google Cloud beschleunigt deutlich.• Der Markt fürchtet die hohen KI-Investitionen.• Der ausgewiesene Gewinn wird durch Beteiligungsgewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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