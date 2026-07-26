Das Kreativbriefing ist fast schon eine Kunstform für sich. Lange war es das zentrale Werkzeug, um Strategie, Gestaltung und Tonalität miteinander zu verbinden. Doch während sich die Art, wie wir arbeiten, grundlegend verändert, verliert das klassische Briefing zunehmend an Bedeutung. Früher hatten Kampagnen längere Vorlaufzeiten und mündeten klar definiert auf einem Plakat, in einem TV-Spot oder in einem Magazin. Diese Kanäle spielen nach wie vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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