Ein regulatorischer Schock hat die Aktie eines internationalen Finanzdienstleisters zuletzt einbrechen lassen. Doch nach dem heftigen Rückschlag stellt sich nun die entscheidende Frage: Bleibt der Kurs am Boden oder steht der Titel bereits vor einem spektakulären Comeback?Der Kursrutsch war heftig, die Folgen sind jedoch beherrschbar. Zwar muss der Finanzdienstleister auf einen wichtigen Teil seines bisherigen Geschäfts verzichten und mit einer hohen Strafzahlung rechnen. Angesichts des zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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