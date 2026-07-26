Cardano News zum van Rossem Hard Fork, warum Wale so viel ADA halten wie seit 2023 nicht mehr

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Wallets mit 100.000 bis 100 Millionen ADA halten inzwischen 25,65 Milliarden Token und damit so viel wie seit Februar 2023 nicht mehr. Gleichzeitig notiert ADA am 25. Juli bei rund 0,16 Dollar und verlor auf Tagessicht etwa vier Prozent. Damit liegt der Kurs rund 95 Prozent unter dem Hoch von 3,10 Dollar aus dem September 2021. Technisch hat das Netzwerk gerade seinen ersten vollständig von der Gemeinschaft beschlossenen Hard Fork abgeschlossen. Die Technik kommt also voran, der Kurs folgt bisher nicht, und genau dieser Widerspruch prägt die aktuellen Cardano News.

Cardano News zwischen erstem Community-Hard-Fork und einem ADA-Kurs bei 0,16 Dollar

Laut CoinDesk wurde der van Rossem Hard Fork am 18. Juli aktiviert und hob das Netzwerk auf die Protokollversion 11. Es war der erste Hard Fork der Cardano-Geschichte, der vollständig über die Governance auf der Blockchain beschlossen wurde, und damit entscheidet nicht mehr das Entwicklungshaus Input Output allein über Protokolländerungen. Das Update senkt außerdem die Kosten für die Ausführung von Smart Contracts. Kraken verweist darauf, dass die Wahl des Verfassungsausschusses am 23. Juli endete und allein in der vergangenen Woche mehr als 30 Millionen ADA in große Wallets wanderten.

Der nächste große Schritt heißt Ouroboros Leios und soll den Durchsatz um das 30- bis 65-fache erhöhen, mit mehr als 1.000 Transaktionen pro Sekunde als Ziel. Gründer Charles Hoskinson erwartet den Start im Hauptnetz noch vor Jahresende, ein festes Datum gibt es allerdings nicht. Bis dahin zeigen die Cardano News vor allem eines, ein technisches Update allein bewegt einen Wert mit sechs Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr weit.

Während die Cardano News von Technik handeln, zieht Pepeto Kapital vor jeder Notierung an

Wale kaufen bei ADA genau dann, wenn der Preis am Boden liegt und kaum jemand hinsieht. Dasselbe Muster läuft derzeit außerhalb der gelisteten Märkte, nur mit deutlich kleineren Zahlen auf der Uhr. Im Vorverkaufssegment fällt dabei ein Projekt besonders auf.

Während bei ADA eine Erholung erwartet wird, zieht Pepeto Kapital von Wallets an, die vor jeder Börsennotierung einsteigen wollen. Im Vorverkauf liegt der Preis bei 0,000000188 Dollar, und das Projekt hat bei 420 Billionen Token bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Das zeigt eine starke Nachfrage nach einem Projekt eines Pepe-Mitgründers, das noch an keiner öffentlichen Börse gehandelt wird.

Was die Wallets bewegt, ist nicht allein der Meme-Charakter, sondern das, was technisch dahintersteht. Pepeto errichtet eine komplette Börse ohne Gebühren mit dem Namen PepetoSwap, bei der für einen Tausch keinerlei Transaktionskosten anfallen. Hinzu kommt eine Verbindung mehrerer Blockchains, über die Token ohne weitere Kosten von einem Netzwerk ins andere wandern.

Dieser Schritt vom reinen Meme-Token zur funktionierenden Börse unterscheidet Pepeto von Projekten, die nur einen Namen und ein Logo tragen. Echte Werkzeuge stützen den Kurs nach einer Notierung und geben Haltern einen Grund zu bleiben, statt sofort zu verkaufen. Sicherheit entsteht dabei durch SolidProof, denn die Prüfstelle hat den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, noch bevor die erste Einzahlung möglich war. Zusammen mit dem eingesammelten Kapital und einem erwarteten Binance-Listing zieht das Projekt eine Nachfrage an, die übliche Vorverkäufe in dieser Phase nicht erreichen.

Das Angebot von 420 Billionen Token entspricht der Zahl hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin, der ohne ein einziges Werkzeug elf Milliarden Dollar erreichte. Diesmal stehen PepetoSwap und die Brücke bereits hinter dem Projekt, bevor die Notierung überhaupt beginnt. Die Werkzeuge schaffen den Wert, und das erwartete Binance-Listing setzt danach nur noch den Preis für alle anderen. Genau deshalb steigen bei Pepeto weiter Wallets ein, solange der Vorverkaufspreis überhaupt noch existiert.

Fazit

Die aktuellen Cardano News zeigen ein Netzwerk, das technisch vorankommt, während der Kurs noch nicht folgt. Wale kaufen genau in dieser Phase, und dieses Signal lässt sich auf kleinere Projekte übertragen. Die Wallets, die jetzt bei Pepeto einsteigen, folgen demselben Muster, und frühere Vorverkaufskäufer sagen fast immer dasselbe, sie hätten mehr nehmen sollen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website in einer Phase großer Angst zeigen, dass erfahrenes Kapital hier bereits gerechnet hat. Wer vor dem erwarteten Binance-Listing einsteigt, zahlt den Vorverkaufspreis, alle anderen zahlen danach den Marktpreis, und dieses Fenster bleibt nicht dauerhaft offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagen die Cardano News über ADA?

ADA notiert bei rund 0,16 Dollar und gab in 24 Stunden etwa vier Prozent nach. Der van Rossem Hard Fork senkte die Kosten für Smart Contracts, und das Leios-Update soll den Durchsatz um das 30- bis 65-fache erhöhen.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Vorverkaufs-Token?

Pepeto baut PepetoSwap als Börse ohne Gebühren und dazu eine Brücke zwischen verschiedenen Blockchains, abgesichert durch eine Prüfung von SolidProof und begleitet von einem erwarteten Binance-Listing.