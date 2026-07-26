Ethereum Prognose am 25. Juli: Warum 1.900 Dollar jetzt alles entscheidet

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Ethereum hat in drei Wochen aufgeholt, was im Juni noch als verloren galt. Von 1.450 Dollar am Tief kletterte ETH über 1.900 Dollar und fiel am 25. Juli auf 1.857,43 Dollar zurück, ein Minus von 0,5 Prozent. Dahinter stehen 224 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und eine SEC, die am 23. Juli einen alten Rechtsstreit um gelöschte Ermittlungsunterlagen beendete. Trotzdem hängt alles an einer einzigen Marke. Die Ethereum Prognose für die kommenden Wochen entscheidet sich zwischen 1.800 und 1.900 Dollar. Wer diese Spanne versteht, erkennt auch, warum Kapital gerade dorthin abwandert, wo der Einstiegspreis noch nicht am Markt gebildet wird.

Ethereum Prognose: SEC-Einigung, ETF-Zuflüsse und der Kampf um 1.900 Dollar

Laut Cryptopolitan hat ETH seit dem Junitief bei 1.450 Dollar eine Serie steigender Tiefs gebildet und die 1.800 Dollar erstmals seit dem Einbruch über mehrere Handelstage verteidigt. Das Handelsvolumen lag zuletzt bei 8,67 Milliarden Dollar, der Anteil am Gesamtmarkt bei 9,85 Prozent. Ein Tagesschluss über 1.900 Dollar öffnet den Weg Richtung 2.000 Dollar. Fällt der Kurs unter 1.800 Dollar, steht die gesamte Juli-Erholung infrage. Noch mehr zählt der Monatsschluss, denn über 2.050 Dollar halten einzelne Analysten im weiteren Zyklus sogar 4.000 Dollar für erreichbar.

Die gleitenden Durchschnitte zeigen, wie viel Arbeit vor den Käufern liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt bei 1.801 Dollar ist zurückerobert, der 100-Tage-Durchschnitt bei 1.944 Dollar bildet laut CoinDCX die nächste Hürde, der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.217 Dollar den großen Widerstand darüber. Gleichzeitig kehrten die Zuflüsse in die Spot-ETFs zurück, und große Adressen kaufen wieder zu, während der Angst-und-Gier-Index bei 27 Punkten im vorsichtigen Bereich verharrt.

Genau hier stößt jede Prognose an dieselbe Grenze. Bei 224 Milliarden Dollar Bewertung braucht ein Kurs nach oben enorm viel frisches Kapital, und wer aus 1.000 Dollar 10.000 Dollar machen will, findet diesen Hebel bei den größten Werten schlicht nicht mehr.

Warum PEPETO genau den Hebel bietet, den die Ethereum Prognose vermissen lässt

Genau diesen Hebel suchen derzeit Tausende Anleger, und viele von ihnen landen bei PEPETO. Der Vorverkauf wächst nach jeder messbaren Kennzahl. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind eingesammelt, bevor der Token überhaupt an einer Börse handelbar ist, und jede Preisstufe füllt sich schneller als die vorherige. Das Tempo ist der eigentliche Punkt, denn jede gefüllte Stufe hebt den Preis für alle, die danach kommen.

Der aktuelle Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, und dieser Preis klettert mit jeder neuen Stufe. Wer heute kauft, zahlt weniger als jeder, der nächste Woche dazukommt. Tausende Wallets haben sich bereits positioniert, und dieses Tempo zeigt, dass echtes Kapital längst vor dem erwarteten Binance-Listing in Bewegung ist. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer von Pepe, und der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor die erste Stufe öffnete. Der Countdown zur nächsten Stufe läuft auf der Vorverkaufsseite sichtbar mit.

Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token. Der entscheidende Unterschied ist die gebührenfreie Börse PepetoSwap und die Cross-Chain-Brücke, mit der Halter Token ohne Zusatzkosten zwischen den Chains bewegen. Diese Werkzeuge lösen genau die Probleme, die Meme-Coin-Händler bisher Geld kosten, von hohen Tauschgebühren bis zu blockierten Wegen zwischen Netzwerken. PepetoSwap verlangt bei Trades nichts, und die Brücke öffnet Wege, die den meisten Vorverkaufstoken verschlossen bleiben. Beides läuft bereits, während andere Projekte noch Versprechen verkaufen.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar ohne jede Börsennotierung schaffen eine Ausgangslage, die die meisten Coins nie bekommen. Die Verbindung aus Meme-Anziehung und funktionierenden Produkten gibt PEPETO einen Weg, den die Mehrheit der Vorverkaufsprojekte gar nicht erst versucht. Alle Stufen und der Countdown zur nächsten Preiserhöhung stehen auf der Website von Pepeto. Diese Werkzeuge trennen PEPETO von Projekten, die nur Aufregung bieten. Der Abstand zwischen der heutigen Stufe und dem Listingpreis ist genau der Teil, den spätere Käufer nicht mehr bekommen.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Markt, der Vertrauen erst zurückgewinnen muss, und große Werte bewegen sich in solchen Phasen langsam. PEPETO ist kein typisches Vorverkaufsprojekt, denn gebührenfreie Börse und Cross-Chain-Brücke liegen unter einem Token. Mehr als 10,38 Millionen Dollar belegen die Nachfrage, und erfahrenes Kapital positioniert sich genau in solchen Phasen. DOGE machte aus wenigen hundert Dollar sechsstellige Summen, ganz ohne Produkt im Hintergrund, während hinter PEPETO bereits zwei fertige Werkzeuge stehen. Wer jetzt einsteigt, sichert den Preis der laufenden Stufe, und wer bis zum Listing wartet, kauft dieselben Token von genau diesen Käufern zurück.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum taucht PEPETO neben Ethereum in den Prognosen für Juli auf?

PEPETO bietet die gebührenfreie Börse PepetoSwap und eine Cross-Chain-Brücke, und der Vorverkauf hat vor jeder Börsennotierung mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer von Pepe, SolidProof hat den Code geprüft. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.