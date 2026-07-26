Politiker und Journalisten stehen unter Verdacht, KI-generierte Texte ohne Kennzeichnung zu verbreiten. Doch wie viel künstliche Intelligenz verträgt gute Kommunikation eigentlich? Die Kommunikationsberaterin Franzi von Kempis gibt im Podcast t3n Arbeit in Progress dazu Einblicke. Wir sind unsicher, wie viel künstliche Intelligenz in der Kommunikation erlaubt ist. Das zeigt die Debatte um Beiträge von Politikern und Journalisten, die mit KI erstellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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