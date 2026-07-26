Shiba Inu Kurs vor der Entscheidung, 100 Wallets halten 83 Prozent aller SHIB

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Einhundert Wallets kontrollieren 83,16 Prozent aller SHIB, und diese eine Zahl macht die kommenden Wochen unberechenbar. Der Shiba Inu Kurs lag am 24. Juli bei 0,000004182 Dollar, rund 1,4 Prozent tiefer als am Vortag. Die Marktkapitalisierung fiel auf etwa 2,46 Milliarden Dollar, das Handelsvolumen auf knapp 58,6 Millionen Dollar. Auf dem Tageschart drückt ein absteigendes Dreieck den Kurs immer enger zusammen. Gleichzeitig verbrennt die Gemeinschaft deutlich mehr Token als zuvor, die Verbrennungsrate sprang an einem Tag um über 350 Prozent. Der Preis hat darauf bis heute nicht reagiert. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Marken, die jetzt halten müssen, und wo die nächsten Ziele liegen. Und er zeigt, warum große Wallets kaufen, während ein Teil des Kapitals längst anderswo landet.

Shiba Inu Kurs zwischen absteigendem Dreieck und steigender Verbrennungsrate

Der Shiba Inu Kurs schloss die Tageskerze am 24. Juli bei 0,00000418 Dollar mit einem Plus von 0,97 Prozent, wie CoinGabbar berichtet. Am 25. Juli notierte er weiter bei rund 0,0000042 Dollar, die Tagesspanne blieb ungewöhnlich eng. Auf dem Tageschart bildet sich ein absteigendes Dreieck mit flacher Unterstützung und fallendem Widerstand. Der Vier Stunden Chart zeigt dasselbe Bild als fallenden Kanal, dessen unterer Rand gerade erreicht ist. Beide Zeitebenen laufen fast gleichzeitig auf ihren Entscheidungspunkt zu.

Nach oben liegen die ersten Ziele bei 0,00000444 und 0,00000478 Dollar. Nach unten stehen 0,00000405 Dollar und darunter 0,00000370 Dollar aus der Fibonacci Verlängerung. Die Verbrennungsrate sprang an einem Tag um 350,29 Prozent, weil 12,47 Millionen Token verschwanden, wie AMBCrypto berichtet. In sieben Tagen waren es 44,23 Millionen Token, ein Plus von 32,63 Prozent. Gemessen an 589 Billionen Token im Gesamtangebot bleibt das ein Tropfen. Große Halter kaufen trotzdem weiter, allein an einem Julitag verließen 174,8 Milliarden Token die Börsen.

Die Verteilung bleibt dabei extrem, denn 0,04 Prozent der Adressen halten 94,47 Prozent der Marktkapitalisierung. Für den Shiba Inu Kurs heißt das, dass selbst eine Erholung auf 0,0000065 Dollar bis Jahresende keine Verdopplung wäre. Wer eine größere Rechnung sucht, muss dorthin, wo der erste Börsenkurs noch aussteht.

Was der Shiba Inu Kurs erst erreichen muss und Pepeto schon terminiert hat

Der Meme Sektor hat seinen schwächsten Monat des Jahres hinter sich, und genau dort füllt sich ein Vorverkauf. Pepeto ist der Name, zu dem Händler zurückkehren, während die großen Werte seitwärts laufen. Denn Seitwärtsphasen bestrafen genau die Halter, die ein schnelleres Ergebnis brauchen. Hier steht dagegen ein Termin, der alles auf einmal auflöst. Die Zahlen erklären den Zulauf besser als jede Meinung.

Ein Mitgründer von Pepe hat das Projekt auf derselben Token Struktur aufgebaut, die den ursprünglichen PEPE auf 11 Milliarden Dollar trug. Bei 0,000000188 Dollar hat der Vorverkauf mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während die meisten Altcoins abrutschten. Drei funktionierende Produkte standen fertig, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete. Die Gemeinschaft rechnet fest mit dem erwarteten Binance Listing, weil der Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Börsenpreis eine ganz andere Rechnung ergibt als die Markterholung, auf die SHIB angewiesen ist. Das ist der Unterschied zwischen Hoffen und Rechnen.

PepetoSwap ist eine Börse ohne Gebühren und nimmt die Handelskosten heraus, die an jeder Meme Coin Position nagen. Käufer und Verkäufer behalten mehr von jeder Bewegung. Die Brücke erlaubt es Haltern, Token zwischen Blockchains zu bewegen, ohne Gebühren an Dritte oder Vertrauen in einen Vermittler. Diese Werkzeuge laufen heute, lange bevor der erste Börsenkurs existiert. Das ist die tägliche Nutzung, die Wallets zurückbringt.

Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und freigegeben hat, bevor der Verkauf startete. Das Gesamtangebot von 420 Billionen Token entspricht exakt der Struktur, die den ersten PEPE Lauf auslöste. Das Fenster schließt endgültig, sobald der Handel beginnt. Wer dann kauft, kauft dieselbe Position von genau den Wallets, die heute einsteigen. Der Preis von heute existiert danach nicht mehr.

Fazit

Der Shiba Inu Kurs kann sich erholen, weil hinter dem Token eine sehr große Gemeinschaft steht. Die Frage ist nur, wie viele Monate das kostet. Der Mitgründer, der PEPE ohne ein einziges Produkt und mit denselben 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar brachte, hat die Rechnung bereits bewiesen. Dass er dasselbe jetzt mit einer funktionierenden Börse im Rücken wiederholt, ist kein Zufall. Pepeto nähert sich dem erwarteten Binance Listing mit drei fertigen Produkten im Betrieb. Der Vorverkauf läuft, aber er läuft nicht mehr lange. Wer wartet, zahlt später den Preis derer, die heute handeln.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Welche Marken sind für den Shiba Inu Kurs entscheidend?

SHIB muss 0,00000405 Dollar halten, sonst rückt 0,00000370 Dollar in den Blick. Nach oben liegen die nächsten Ziele bei 0,00000444 und 0,00000478 Dollar.

Was bietet Pepeto?

Pepeto verbindet eine Börse ohne Gebühren, eine Brücke zwischen Blockchains und ein erwartetes Binance Listing. SolidProof prüfte den gesamten Code. Alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.