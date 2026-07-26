DAX: Seitwärtsbewegung wahrscheinlich! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse und Wochenausblick (KW 31 - 2026)

Der DAX steht zum Start der Handelswoche KW 31/2026 an einer entscheidenden Richtungsmarke bei 25.067 Punkten. Nach drei Verlustwochen in Folge treffen sich erholende Konjunkturdaten wie der gestiegene ZEW-Index auf eine weiterhin restriktive EZB-Geldpolitik. In dieser Analyse zum DAX erfahren Sie, welche Schlüsselmarken im Tages- und 4h-Chart jetzt über den nächsten Trend entscheiden, wo die wichtigsten Unterstützungen sowie Widerstände verlaufen und welche Long- und Short-Setups sich für die neue Handelswoche ergeben.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste in Kürze) Makro-Umfeld: Der ZEW-Index klettert spürbar auf 26,3 Prozent und signalisiert Hoffnung im Maschinenbau sowie beim Konsum, während die EZB die Leitzinsen unverändert belässt und Zinssenkungserwartungen dämpft.

Charttechnischer Knotenpunkt: Im Tageschart rangiert der DAX eingeklemmt zwischen der SMA50 (24.949 Punkte) als Unterstützung und der SMA20 (25.119 Punkte) als starkem Widerstand.

Wochenprognose: Das Trading-Setup indiziert für die KW 31/2026 eine Tendenz von seitwärts bis aufwärts mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - für das Bull-Szenario.

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