Adidas erlebt gerade ein Comeback auf ganzer Linie: WM-Rekordabsatz, starkes China-Geschäft und die Aktie hat seit Mai rund 20 Prozent zugelegt. Aktuell notiert die Aktie bei rund 175 Euro - und damit circa 12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Goldman Sachs hat das Kursziel gerade erst von 165 auf 185 Euro angehoben. JPMorgan sieht sogar 230 Euro als fairen Wert. Und trotzdem: Goldman Sachs bleibt vorerst bei "Neutral"?Der Grund? Die Märkte warten. Ende Juli legt Adidas seine Halbjahreszahlen vor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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