Wochenausblick: Fed- und BoE-Zinsentscheid, Bruttoinlandsprodukt und Inflationsdaten sowie Berichtssaison im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Montag:
Die Woche beginnt mit einem Blick auf die Berichtslage der europäischen Unternehmen. Wichtig als Marktbeobachtung ist die Performance von Konsum- und Luxusgütern sowie Telekommunikation in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld. Auf Unternehmensseite stehen unter anderem LVMH, AstraZeneca, Hochtief sowie ein Update zur Geschäftsentwicklung bei Vodafone an. Zudem wird um 09:00 Uhr das ifo-Wirtschaftsklima für Juli veröffentlicht, welches einen aktuellen Einblick in die deutsche Konjunkturstimmung ermöglicht.
Produkte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Produkte auf HOCHTIEF
Dienstag:
Am Dienstag verlagert sich der Fokus stärker in Richtung USA, wo mehrere große Namen aus Konsum, Industrie und dem Finanz- und Zahlungsverkehr ihre Ergebnisse bekanntgeben. Diese können zur Entscheidungsfindung, Hinweise auf Nachfrage und Margen für verschiedene Branchen liefern. Quartalszahlen von Visa, Coca-Cola, Boeing, S&P Global, Unilever und Mercedes Benz sind aktuell geplant.
Produkte auf Visa
Produkte auf Boeing
Produkte auf Mercedes Benz Group AG
Mittwoch:
Zur Wochenmitte wird es dann spannend: am Abend entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren weiteren Kurs. Mindestens ebenso wichtig wie der Zinsentscheid selbst werden Hinweise auf die weitere Entwicklung sein, insbesondere mit Blick auf Inflation, Arbeitsmarkt und Finanzierungsbedingungen.
Parallel dazu erreicht die Berichtssaison einen weiteren Höhepunkt. In den USA stehen vor allem die Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta Platforms im Rampenlicht. Ergänzend liefern Procter & Gamble, ARM, SK Hynix und L'Oréal Impluse durch ihre Ergebnisveröffentlichungen. Für deutsche Unternehmen sind Deutsche Bank und DWS im Vordergrund.
Produkte auf Microsoft
Produkte auf Meta Platforms
Produkte auf Deutsche Bank
Donnerstag:
Der Donnerstag ist der daten- und ereignisreichste Tag der Woche mit mehreren potenziellen Kurstreibern. In Deutschland werden BIP und Verbraucherpreisindex veröffentlicht, die Eurozone legt ebenfalls BIP-Zahlen vor. In den USA stehen BIP (annualisiert inklusive Preisindex) sowie die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben an. Dazu ergänzt der Zinsentscheid der Bank of England das Risikosentiment und kann für europäische Anleger relevante Signale liefern. Unternehmensseitig stehen verschiedene Termine an: in den USA berichten Apple, Amazon und Mastercard. International kommen unter anderem Samsung Electronics, Shell, Schneider Electric und Anheuser-Busch hinzu. In Deutschland stehen zahlreiche Industriewerte im Fokus, darunter Heidelberg Materials, MTU Aero Engines, Adidas, Wacker Chemie, KION Group und BMW.
Produkte auf Apple
Produkte auf adidas AG
Produkte auf BMW
Freitag:
Zum Wochenschluss richten sich die Blicke nach Asien und auf die Inflationsentwicklung in Europa: die Bank of Japan entscheidet über ihre Geldpolitik, während in der Eurozone der Kern-Verbraucherpreisindex ansteht. Zudem setzt sich die Berichtssaison weiter fort, unter anderem mit Zahlen aus dem Energiesektor und der Industrie. Erwartet werden Ergebnisse von Exxonmobil, Chevron, AbbVie, Linde, Covestro und Puma.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
Produkte auf EUR/JPY
Produkte auf Chevron Corp.
Produkte auf Puma
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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
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