Solana Prognose: SOL fällt auf 73 Dollar, doch ein neuer Spot-ETF verändert die Rechnung

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SOL fiel am Freitag um 3,8 Prozent auf 73,53 US-Dollar und notiert am Samstag bei rund 73,90 US-Dollar. Der Druck kam nicht aus dem Netzwerk, sondern aus steigenden Anleiherenditen, einem Ölpreis über 100 US-Dollar und Zweifeln am Clarity Act. Im selben Zeitraum meldete das Netzwerk über eine Milliarde Transaktionen pro Woche, und die NYSE Arca gab einen neuen Spot-ETF frei. Kurs und Fundamentaldaten laufen damit so weit auseinander, dass die Solana Prognose derzeit zwei Antworten zulässt. Dieser Beitrag ordnet die Daten der vergangenen 24 Stunden ein und zeigt, welche Marken jetzt zählen.

Solana Prognose: ETF-Freigabe trifft auf einen Kurs im Rückwärtsgang

Laut Forbes fiel SOL am 24. Juli auf 73,53 US-Dollar und gab damit 3,8 Prozent ab. Der Rückgang traf den gesamten Markt, denn Anleger zogen sich am Freitag breit aus Risikoanlagen zurück. Treasury-Renditen auf dem höchsten Stand seit 18 Monaten verstärkten den Druck. Das Netzwerk selbst erzählt eine andere Geschichte. Nach Daten von CoinMarketCap überschritten die wöchentlichen Transaktionen zuletzt eine Milliarde, und die dezentralen Börsen setzten am 24. Juli rund 17 Milliarden US-Dollar um. Dazu kommt die Freigabe der NYSE Arca für den Morgan-Stanley-Spot-ETF mit dem Kürzel MSOL und einer Gebühr von 0,14 Prozent.

Für die kommenden Wochen bleiben zwei Marken entscheidend. Der Bereich zwischen 63 und 65 US-Dollar gilt für SOL als Boden, während 77 US-Dollar die erste echte Hürde bildet. Analyst Michaël van de Poppe hält 125 bis 130 US-Dollar für möglich, sobald 77 US-Dollar als Unterstützung halten. Selbst dieses Szenario bedeutet bei 43 Milliarden US-Dollar Marktwert eine Verdopplung und nicht mehr. Wer im laufenden Zyklus mehr sucht, muss dort suchen, wo die Rechnung noch bei Millionen und nicht bei Milliarden beginnt.

Pepeto (PEPETO): Das Projekt, das in keiner Solana Prognose auftaucht

Genau hier endet die Rechnung für große Coins und beginnt eine andere. Wer mehr als eine Verdopplung sucht, muss dorthin, wo das Wachstum noch bevorsteht und das Produkt trotzdem fertig ist. Ein Name fällt dabei seit Wochen besonders oft.

Pepeto ist eine Meme-Coin-Börse, die die Energie der Community in echte Handelswerkzeuge verwandelt, die allen offenstehen. Mit gebührenfreien Swaps über PepetoSwap und einer Cross-Chain-Brücke für den Transfer von Token zwischen den Ketten wird die Börse zu einem wichtigen Werkzeug für die Millionen von Meme-Coin-Händlern, die günstigere Wege für ihr Geld suchen. Beide Produkte greifen ineinander und ergeben ein vollständiges Handelssetup. PepetoSwap führt den Tausch ohne Kosten aus, und die Brücke bringt das Ergebnis ohne weitere Gebühren auf die Kette, die der Händler gerade braucht.

Wer zum Vorverkaufspreis bei Pepeto einsteigt, hält die Token, die diese Börse antreiben, und genau deshalb wächst der Vorverkauf so schnell. Der Einstiegspreis liegt bei nur 0,000000188 US-Dollar, was viel Raum nach oben lässt, sobald das erwartete Binance-Listing kommt. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token ist groß, doch die wachsende Nachfrage aus neuen Wallets verknappt laufend den Anteil, der tatsächlich handelbar ist.

Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer von Pepe. SolidProof hat den gesamten Code des Vertrags geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf öffnete, sodass der Einstieg auf einer abgesicherten Grundlage steht. Pepeto hat im Vorverkauf bereits mehr als 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Die Wallets im Inneren sehen, dass eine gebührenfreie Börse mit einem erfahrenen Team die Art von Akzeptanz erreichen kann, die den Listing-Preis weit über das hebt, was Käufer im Vorverkauf gezahlt haben. Die Zahl der Wallets, die sich über die Pepeto-Website anmelden, steigt Woche für Woche. Dieser wachsende Zähler gehört zu den deutlichsten Zeichen dafür, dass der Markt hier etwas sieht, für das sich ein früher Einstieg auszahlen kann.

Fazit

Die Solana Prognose hängt an der ETF-Freigabe, an der Fed-Sitzung und an vielen weiteren Faktoren, während bei Pepeto ein einziges Listing entscheidet. Die größten Gewinne im Kryptomarkt gingen bisher an die Anleger, die sich früh für das richtige Projekt entschieden haben statt zuzusehen. Der Pepeto Vorverkauf ist heute noch offen, doch jeder Tag rückt das erwartete Binance-Listing näher, und mit dem Listing verschwindet dieser Einstieg. Die Wallets, die jetzt kaufen, treffen die Entscheidung, die sie von jenen trennt, die im nächsten Zyklus zurückblicken. Wer heute im Vorverkauf einsteigt, sichert sich genau diese Ausgangslage, und wer auch nur einen Tag länger wartet, sieht die Chance darauf schwinden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wo liegen die wichtigen Marken für SOL Ende Juli?

SOL bewegt sich zwischen 63 und 80 US-Dollar. Ein Tagesschluss über 77 US-Dollar öffnet den Weg Richtung 125 bis 130 US-Dollar, unter 63 US-Dollar droht ein Rutsch in die tiefen 50er.

Was unterscheidet Pepeto?

Pepeto verbindet eine gebührenfreie Börse mit einer Cross-Chain-Brücke. Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar vor dem erwarteten Listing bestätigen die Nachfrage, und SolidProof hat den Code geprüft. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.