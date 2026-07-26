© Foto: Lanju Fotografie - UnsplashDiese in den kommenden Tagen (KW31) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 28. Juli: PayPal Für den kriselnden Bezahldienstleister könnte es der letzte Quartalsbericht in Eigenregie werden, denn die schon seit längerer Zeit kursierenden Übernahmegerüchte konkretisierten sich zuletzt. Gemeinsam mit dem Private-Equity-Fonds hat der Fintech-Konkurrent Stripe ein Angebot über 53 Milliarden US-Dollar abgegeben. Das PayPal-Management erteilte dem rasch als zu niedrig eine Absage - eine riskante Wette! Denn wenn die am Dienstag erwarteten Quartalszahlen …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,US30303M1027,US70450Y1038Den vollständigen Artikel lesen
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