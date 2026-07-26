Cardano Kurs unter Druck: Warum ADA bei 0,164 Dollar hängt, obwohl Entwickler Rekorde liefern

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Der Cardano Kurs ist auf 0,164 Dollar gefallen und verlor allein in den vergangenen 24 Stunden 1,9 Prozent. Gleichzeitig führt Cardano alle Layer-1-Netzwerke bei den Code-Beiträgen an, mit 233 Commits in einer einzigen Juliwoche. Der van Rossem Hard Fork war zudem das erste Upgrade, das vollständig über die eigene On-Chain-Governance beschlossen wurde. Technik auf Rekordniveau, Preis am Mehrjahrestief. Dieser Artikel zeigt die Kursmarken, die Indikatoren und das Verhalten der großen Wallets. Und er zeigt, welche Alternative Wallets prüfen, denen 46 Prozent über Monate zu wenig sind.

Cardano Kurs: ADA testet 0,164 Dollar, während der van Rossem Hard Fork Geschichte schreibt

ADA testet die untere Kante der Spanne von 0,164 bis 0,168 Dollar, nachdem Verkäufer vier Handelsabschnitte in Folge dominierten, wie CaptainAltcoin berichtet. Unter 0,164 Dollar öffnet sich der Weg Richtung 0,161 Dollar, über 0,168 Dollar wäre 0,170 Dollar der nächste Test. Der Relative-Stärke-Index bei 42,50, der Stochastik-Oszillator bei 25,64 und der Ultimate Oscillator bei 32,59 senden Verkaufssignale, nur der MACD liegt mit 0,001 knapp im Plus.

Fundamental sieht es besser aus. Cardano führt laut CoinMarketCap alle Layer-1-Ketten bei den Code-Beiträgen an, und der van Rossem Hard Fork brachte das Netzwerk mit einer Blocklücke von nur zehn Minuten auf Protokollversion 11. Große Wallets zwischen zehn und hundert Millionen ADA bauten ihren Anteil am Gesamtangebot auf 38,13 Prozent aus, während Kleinanleger zögern. Selbst optimistische Ziele sehen den Cardano Kurs kurzfristig nur bei 0,24 Dollar. Das sind rund 46 Prozent, verteilt über Monate, und genau diese Rechnung lässt Kapital nach anderen Einstiegen suchen.

Pepeto neben dem Cardano Kurs: Der Presale mit über 10,38 Millionen Dollar

Wer nicht monatelang auf ein begrenztes Ziel warten will, sucht dort, wo die Notierung noch bevorsteht. Genau dort zog ein Presale Zuflüsse an, während ADA an der unteren Kante seiner Spanne klebte.

Kein anderer Presale des Jahres 2026 hat erreicht, was Pepeto während eines marktweiten Ausverkaufs geschafft hat. Der Mitgründer von Pepe hat dieses Projekt aufgebaut, und es sammelte mehr als 10,38 Millionen Dollar ein, während der Angst- und Gier-Index des Kryptomarkts tief im Bereich extremer Angst lag.

Beide Produkte, die Pepeto ausliefert, laufen heute schon. Sie stehen nicht nur als Ankündigung in einem Whitepaper. PepetoSwap gibt Händlern eine Börse ohne Gebühren, die bei jedem einzelnen Kauf und Verkauf Kapital spart. Die Cross-Chain-Bridge nimmt die Reibung aus der Arbeit über mehrere Ketten hinweg, damit Token sich in dem Tempo bewegen, das der Handel verlangt.

Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den kompletten Code vor dem Verkaufsstart geprüft und freigegeben hat. Die Prüfung deckt den Vertrag über alle 420 Billionen Token ab, ein Angebotsdesign, das dem Modell folgt, welches den ursprünglichen Pepe-Coin von null auf Milliarden brachte. Die Pepeto-Website zeigt den vollständigen Prüfbericht neben der Aufschlüsselung des Angebots.

Bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar liegt der Abstand zwischen diesem Einstieg und dem ersten Börsenkurs offen vor den Anlegern. Die vorherige Stufe war früher ausverkauft als geplant. Die aktuelle Stufe füllt sich weiter, während der Rest des Marktes auf ein Signal wartet, das zu spät kommen kann. Auf der Website von Pepeto sichern sich Wallets ihre Position, bevor sich das Fenster vor der Notierung schließt.

Fazit

Der Cardano Kurs profitiert von Rekordentwicklung und wachsender Wal-Aktivität, doch der Preis folgt bisher kaum. Selbst das Ziel von 0,24 Dollar verlangt viel Kapital für einen spürbaren Effekt. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar von Wallets angezogen, die handelten, als Angst jede Schlagzeile bestimmte, und der Einstieg liegt weiter auf Presale-Niveau. Der Mitgründer von Pepe, funktionierende Börsen-Werkzeuge und eine erwartete Binance-Notierung sind eine seltene Kombination. Sobald die Notierung startet, ist der Presale-Preis endgültig Geschichte, und dieser Abstand lässt sich später nicht mehr aufholen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht der Cardano Kurs für Juli 2026 aus?

ADA notiert bei 0,164 Dollar an der unteren Kante der Spanne bis 0,168 Dollar. Über 0,168 Dollar folgt 0,170 Dollar, unter 0,164 Dollar droht 0,161 Dollar. Große Wallets halten inzwischen 38,13 Prozent.

Warum fällt Pepeto neben dem Cardano Kurs auf?

Pepeto verbindet eine Börse ohne Gebühren mit einer Cross-Chain-Bridge und einer erwarteten Binance-Notierung. Mehr als 10,38 Millionen Dollar wurden bereits gesichert, und die offizielle Pepeto-Website führt den SolidProof-Bericht sowie die Aufschlüsselung des Angebots.