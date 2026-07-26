Die EU hat der chinesischen Video-App schon mehrfach hohe Strafen angedroht - unter anderem wegen Bedenken hinsichtlich des Daten- und Jugendschutzes. Könnte eine europäische Eigentümerstruktur die Lösung sein? Tiktok zählt zu den beliebtesten sozialen Netzwerken weltweit. In Europa verzeichnet die Video-Plattform des chinesischen Mutterkonzerns Bytedance eigenen Angaben zufolge mehr als 200 Millionen Nutzer:innen, davon rund 26 Millionen in Deutschland. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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