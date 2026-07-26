Die autonom fahrenden Taxis gewinnen in den USA zunehmend an Beliebtheit. Trotzdem geraten die beiden Vertragspartner immer wieder aneinander. Grund dafür sind auch Bedenken hinsichtlich der Fahrsicherheit. Waymo und Uber könnten bald getrennte Wege gehen. Wie die Financial Times berichtet, prüft der Anbieter autonomer Taxis derzeit Möglichkeiten, um sich aus der Partnerschaft mit dem Fahrdienstvermittler zurückzuziehen. In den zwei US-Städten Austin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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