© Foto: John Angelillo - picture alliance / NewscomDie Börsengänge in den USA steuern auf ein Rekordjahr zu. Goldman Sachs sieht dennoch keine Blase. Andere Experten mahnen hingegen zur Vorsicht.Das Volumen der Börsengänge in den USA dürfte in diesem Jahr erstmals die Marke von 200 Milliarden US-Dollar überschreiten. Der kräftige Anstieg schürt bei einigen Marktbeobachtern Sorgen vor einer Überhitzung. Goldman Sachs bewertet laut CNBC die Entwicklung jedoch deutlich gelassener und spricht von einer Rückkehr zur Normalität. Goldman sieht keine außergewöhnliche IPO-Welle Nach Berechnungen der Investmentbank gab es in den USA bislang rund 60 Börsengänge. Damit liegt die Aktivität zwar über den vergangenen Jahren, bewegt sich aber weiterhin in …
Enthaltene Werte: US38141G1040Den vollständigen Artikel lesen
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